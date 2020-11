Gaststättenverband Unterfranken kritisiert Corona-Förderung

Laut der aktuellen Corona-Verordnung der Bayerischen Staatsregierung dürfen Gastronomiebetriebe im November keine Gäste mehr im Haus bewirten. To-Go-Speisen sind erlaubt. "Ob sich aber etwa das To-Go-Angebot der Betriebe oder der Antrag auf Kurzarbeitergeld auf die Förderung auswirken, ist unklar", sagt Michael Schwägerl, Bezirksvorsitzender des unterfränkischen Dehoga. Bundesfinanz- und Bundeswirtschaftsministerium haben für die Zeit des Teil-Lockdowns beschlossen: "Unternehmen, Betriebe, Selbstständige, Vereine und Einrichtungen, denen aufgrund der staatlichen Anordnung das Geschäft untersagt wird", dürften eine finanzielle Förderung beantragen.

Keine Lösung für Einzelfälle

Um die Fixkosten zu decken, soll der durchschnittliche wöchentliche Umsatz im November 2019 als Bezugswert genommen werden. Der Erstattungsbetrag solle dann 75 Prozent des entsprechenden Umsatzes für Unternehmen bis 50 Mitarbeiter betragen. "Vom Grundsatz finden wir es natürlich gut, dass man hier sagt: Man geht vom Umsatz des letzten November aus. Das ist ein richtiger Weg und dient der Vereinfachung", so Schwägerl. Für Einzelfälle gebe es aber keine Lösung. Dann sei das Vorhaben doch nicht mehr einfach und unbürokratisch, wie es die Bundesregierung angekündigt habe. "Was ist etwa mit den Betrieben, die erst im Januar 2020 eröffnet haben? Da gibt es keinen Referenz-November."

Besser als nichts

Das trifft zum Beispiel auf Marissa Putz zu. Im Januar 2020 hat sie das "Café Vollmund" in Würzburg eröffnet. "Auf einer Homepage steht, dass ich keine Hilfe bekomme, auf der des Finanziministeriums aber, dass meine Förderung anhand des Okober-Umsatzes berechnet wird - ich bin selbst total unsicher, was dabei herauskommt", so Putz. Insgesamt findet sie, sei die Regelung "nicht sonderlich weit gedacht von der Politik." Andererseits sei sie froh, dass es überhaupt die Möglichkeit für Unterstützung gebe. "Es kann ja im Grund nur besser werden", sagt sie.

Keine nachhaltige Unterstützung

Josef Deppisch vom "Hotel Anker" in Marktheidenfeld (Lkr. Main-Spessart) hingegen hält nicht viel vom Vorgehen der Regierung: "Das ist meiner Meinung nach nicht nachhaltig. Das sind lediglich kurzfristige Hilfen auf Kosten der Zukunft. Die Probleme werden nur verschoben." Über den Sommer habe er viel investiert, einen zusätzlichen Raum ausgebaut, der Ende Oktober fertig geworden sei. "Ich bin irgendwas zwischen sauer und verzweifelt."