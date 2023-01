Gaststättenverband: Moral bei Reservierungen deutlich gesunken

Wer kennt das nicht: Man hat einen Tisch in einem Wirtshaus reserviert, und dann muss man doch kurzfristig absagen – vielleicht, weil jemand krank geworden ist. Ein Spitzen-Restaurant in Nürnberg verlangt jetzt 150 Euro Stornogebühren pro Person, wenn nicht mindestens 24 Stunden vorher abgesagt wird.

Dehoga sieht Trend: Mehrfach reservieren, kurzfristig entscheiden

Verlässliche Umfragen gibt es zwar nicht, doch die Klagen der Wirte häufen sich: Immer mehr Gäste sagen demnach ihre reservierten Tische erst am selben Abend ab - oder überhaupt nicht mehr. Dieser Trend habe sich in den letzten Jahren verschärft, vor allem bei Gruppen, klagt Christian Bär vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Bayern. Da würde oft in mehreren Wirtshäusern gleichzeitig reserviert und dann werde sich erst kurzfristig – je nach Laune – für eines entschieden: "Es ist üblich geworden, sich ganz kurzfristig für Dinge zu entscheiden und nicht mehr lange zu planen. Ich denke schon, dass Social Media und die digitale Welt dazu beitragen haben." Bei rund der Hälfte der verfallenen Reservierungen haben sich die Gäste nach Bärs Eindruck erst gar nicht mehr gemeldet.

Nürnberger Sternekoch beklagt fehlenden Respekt

Gerade bei Restaurants mit teurer, aufwändiger Küche und wenigen Plätzen wie dem Nürnberger Essigbrätlein würden dann hohe Ausfallkosten anfallen. Da kann laut Bär die 150 Euro Stornierungsgebühr gerechtfertigt sein.

Sternekoch Andree Köthe vom Essigbrätlein beklagt vor allem den fehlenden Grundrespekt vor dem, was sein Team tagtäglich leiste: "Es ist schade, wenn man dann abends zu viele Sachen einfach wegtun muss, weil wir ja wirklich jeden Tag ganz frisch alles zubereiten. Das ist dann auch keine erfüllte Arbeit gewesen." Innerhalb von 24 Stunden sei bei einer Reservierungsabsage nicht unbedingt Ersatz zu finden.

Ausfallgebühren von Kreditkarte abgebucht

Die Reservierung geht hier nur online per Kreditkarte. Der Gast willigt dabei ein, dass bei einer zu knappen oder gar fehlenden Absage der Wirt die 150 Euro abbuchen darf. Seine Gäste hätten für diesen Schritt Verständnis, sagt der Chef des Essigbrätleins. Er rechnet nicht mit einem Einbruch an Reservierungen.

Sonntagsbrunch im Palmenhaus: Vorkasse mit 14 Tagen Storno-Frist?

Doch nicht nur Restaurants der obersten Preisklasse sind laut Dehoga von kurzfristigen Stornierungen betroffen. Claudia Trott vom Schlosscafé im Palmenhaus in München-Nymphenburg beklagt, dass zu ihrem Sonntags-Brunch in den Wintermonaten inzwischen bis zu einem Viertel der Gäste erst am Vortag oder noch am selben Tag ihren Tisch absagen - "selbst, wenn von zehn Personen nur zwei erkrankt sind".

Der Brunch (unbegrenzt essen und trinken für 44 Euro), konzipiert mit bindender Tischreservierung für insgesamt 65 Gäste, könne nur mit Extra-Personal gestemmt werden. Daher überlegt Trott jetzt mit ihrem Team, ob hier nicht Vorkasse bei Anmeldung sinnvoll ist. Und: Ob nicht bei einer Absage unter 14 Tagen die 44 Euro komplett an das Café fallen sollten.

Gäste reagieren skeptisch

In weniger teuren und weniger gefragten Restaurants könnte allerdings der Schuss nach hinten losgehen: Bei einer nicht repräsentativen Straßenumfrage gaben nicht wenige an, bei Storno-Gebühren auf eine Tischreservierung zu verzichten und höchstens spontan vorbeizuschauen.