Gaststätten leiden unter teuren Lebensmittelpreisen

Gjem Meta, Imbissbetreiber in Sulzbach-Rosenberg, verkauft seit kurzem kein Dönerfleisch mehr. Vor einem Jahr habe der 40 Kilogramm schwere Spieß 152 Euro gekostet, jetzt sind es 240 Euro.

Die Kinder, die mittags bei ihm Essen kaufen, hätten meist einen Fünf-Euro-Schein in der Tasche. Mit Blick auf die Karte wäre dann schnell klar, dass sie sich einen Döner für 7,50 Euro nicht leisten könnten. Schon eine Erhöhung der Döner-Preise von fünf auf sechs Euro sei den Kunden zu viel gewesen.

Preisgestaltung wird kompliziert

Ähnlich geht es auch der Gaststättenbetreiberin Renate Kiel. Die Speisekarten im Hotelgasthof "Bayerischer Hof" passe sie monatlich an. Die Einkaufspreise, so Kiel, schwankten aber täglich. Im Grunde sei alles teurer geworden, um etwa 20 bis 40 Prozent. Diese Entwicklung dann in die eigene Preisgestaltung einfließen zu lassen, das sei fast schon Wahrsagerei.

"Wir versuchen natürlich nach allen Regeln der Kunst unsere betriebswirtschaftlichen Kenntnisse dahingehend zu nutzen, manche Entwicklungen vorwegzunehmen, möglichst günstige Preise zu finden und über moderate Preisanstiege trotzdem die Gäste nicht zu verschrecken. Gleichzeitig dürfen wir nicht so lange warten, bis wir in die roten Zahlen kommen. Das ist schon ein erheblicher Mehraufwand", so Kiel.

Auch Kaffee ist erheblich teuer geworden

Mario de Marco, Betreiber des Eiscafés "Sommariva" sieht die Entwicklungen ebenfalls mit Sorge. Viele Kinder, die früher mit einem Zwei-Euro-Stück zwei Kugeln Eis bestellt hätten, kauften jetzt nur noch eine Kugel. Innerhalb von zehn Tagen sei der Preis von einem Euro auf 1,20 Euro gestiegen, der Eis-Umsatz mindestens um 30 Prozent eingebrochen. "Milch, Sahne, Zucker - alles teuer", sagt de Marco. Noch schlimmer sei es beim Kaffee: "Vor zwei Wochen hat das Kilo Kaffee 18 Euro gekostet, heute sind es 28 Euro. Den Cappuccino müssen wir jetzt für drei Euro pro Tasse verkaufen", so de Marco. Auch der Vermieter verlange für die Ladenmiete jetzt 300 Euro mehr pro Monat, das Schreiben sei schon da.

"Solange es geht bleiben wir hier, und wenn es nicht mehr geht, dann schließen wir das Café und gehen nach Italia." Mario de Marco, Betreiber eines Eiscafés

Weitere Entwicklung ist unklar

Ob die Preise dauerhaft teurer bleiben werden, sei aktuell noch ein "Blick in die Glaskugel", sagt Karolina Wojdyla, stellvertretende Pressesprecherin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA Bayern). Für Bayerns Gastgeber seien die gestiegenen Preise natürlich im Geldbeutel spürbar.

Erfreulich sei schon einmal, dass Gäste angesichts der Pfingstferien und des guten Wetters nicht fernblieben. "Es ist aber wichtig, dass Bayerns Gastgebern von Seiten der Politik Hilfe angeboten wird. Da wäre zum Beispiel die dauerhafte Entfristung der Mehrwertsteuer unter Einbezug von Getränken, damit Bayerns Gastgeber wieder aus eigener Kraft wirtschaften können. So hätten sie die Möglichkeit, aus der durch die Corona-Pandemie und den Ausläufern des Ukraine-Kriegs entstandenen Krise wieder herauszukommen", so Wojdyla.

Beim Kuchen wird gespart

Hoffnung gebe es noch beim Brötchenverkauf, sagt Carmen Bascher, während sie die Semmeln bei der "Bäckerei Übler" für einen Kunden einpackt. Da seien die Preise zumindest in ihrem Umfeld weitgehend gleich geblieben, während in anderen Regionen für bestimmte Semmeln schon deutlich mehr verlangt wird. Aber: "Ende des Monats bemerken wir aber, dass viele Kunden keinen Kuchen mehr kaufen, weil es einfach zum Luxusgut wird. Brot und Brötchen sind notwendig, das wird gekauft. Aber beim Kuchen wird gespart."