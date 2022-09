Gastronomie und Tourismus suchen Lösungen beim Personalmangel

Am 13. bayerisch-hessischen Tourismustag im hessischen Gründau (Main-Kinzig-Kreis) suchen rund 50 Vertreter der Gastronomie- und Tourismusbranche aus den Regionen Bayerischer Untermain und Main-Kinzig-Kreis nach Lösungen beim Personalmangel. Das Treffen findet unter dem Motto "Zu wenig Mitarbeiter – mehr Digitalisierung?" statt. Vertreter von Hotels, Gaststätten, Verbänden wollen sich zusammen mit Touristik-Fachleuten zum Thema Fachkräftemangel in der Branche austauschen.

Künftig mehr Digitalisierung im Gastro-Service?

In Gründau geht es auch um die Frage, inwieweit Digitalisierung das Problem – sowohl in den Bereichen Einkauf und Marketing, als auch beim Personal – abfedern kann. "Gerade im Service gäbe es Möglichkeiten, dass Gäste etwa am Tisch über technische Geräte bestellen", so eine Sprecherin der IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern.

Außerdem gebe es auch einen Berater-Vortrag zum Thema "Talente finden und binden – Personalstrategien in Zeiten der digitalen Transformation". Neben den Beiträgen sei auch ein reger Austausch der Teilnehmer geplant.

Tagungen im Zweijahresrhythmus – einmal in Hessen, einmal in Bayern

Zum bayerisch-hessischen Tourismustag laden alle zwei Jahre die IHKs Aschaffenburg und Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern im Wechsel ein. Die beiden Industrie- und Handelskammern aus Bayern und Hessen arbeiten schon lange im Bereich Tourismus zusammen. Sie verbindet als touristische Region zum Beispiel der Spessart.