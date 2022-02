Gastronomie und Clubs blicken ungeduldig auf Corona-Gipfel

Gastronomiebetriebe und Diskotheken in Niederbayern und der Oberpfalz blicken ungeduldig auf den für Mittwoch geplanten Corona-Gipfel von Bund und Ländern. Dort wird über weitere Corona-Lockerungen und einen möglichen Drei-Stufen-Plan entschieden.

3G in Hotels und Restaurants, 2G plus in Clubs

Eine bereits existierende Beschlussvorlage sieht ab 4. März die 3G-Regel für das Gastronomie- und Hotelgewerbe vor. Clubs und Diskotheken sollen laut Vorlage unter Einhaltung der 2G plus-Regel wieder öffnen dürfen. Die Reaktionen auf die Beschlussvorlage im Gastronomie- und Hotellerie-Gewerbe in Niederbayern und der Oberpfalz fallen gemischt aus, wie eine stichprobenartige Umfrage des BR ergab.

Zwar überwiegt die Freude über die Aussicht auf eine baldige Lockerung der 2G-Regel, einigen Gastronomiebetreibenden geht das jedoch nicht weit genug. Petra Heitzer betreibt eine Gaststätte in Landshut. "Alles aufheben", müssten die Verantwortlichen auf dem Corona-Gipfel, ginge es nach ihr. "Es dauert alles viel zu lang", findet die Gastronomin, weiß aber: "Es kommt immer anders als man meint. Lassen wir uns vom Corona-Gipfel überraschen. Und nehmen wir es, wie es kommt."

Anderen wiederum sind die geplanten Beschlüsse einerlei: "Ob 2G oder 3G ist eigentlich egal", findet Restaurantbetreiber Josef Feichtinger aus Passau, "ich glaube nicht, dass wir mehr Geschäft haben dann. Und der Aufwand ist extrem, weil jeder abgescannt werden muss. Es ändert sich nichts." Feichtinger würde sich mehr wünschen, "den dänischen Schritt", nennt er das. "Jeder hatte sein Impfangebot, lasst es doch gut sein und den Schritt nach Corona gehen."

Kontrollaufwand bleibt auch bei 3G

So mancher Gastronom wagt gar zu träumen. Thomas Schafbauer betreibt ein Wirtshaus in der Regensburger Altstadt: "Eine grobe Erleichterung wäre natürlich, wenn wir uns dieses Kontrollieren sparen könnten. Ich hoffe, dass das demnächst einmal wegfällt. Weil das ist auf die Dauer schon ziemlich nervig für Gast und Wirt." In dieser Hinsicht ist erst einmal keine Besserung in Sicht: Kontrolliert werden muss auch bei 3G in der Gastronomie - und wahrscheinlich sogar mehr als davor.

Clubbetreiber: "Höchste Zeit aufzusperren"

Auch bei den Diskotheken stößt die Beschlussvorlage auf Ungeduld: "Es wird aller höchste Zeit aufzusperren", findet Thomas Scholz, Betreiber des "Beats" in Regensburg. Dass eine Öffnung der Clubs erst jetzt verhandelt wird, kann der Clubbetreiber nicht verstehen. "Es ist naiv zu glauben, nur weil die Clubs geschlossen sind, bleiben die jungen Menschen allein zu Hause. Die treffen sich auch so zum Feiern - ohne Regeln." Scholz plädiert für einen geschützten Rahmen, 2G für einen Clubbesuch fände er allerdings ausreichend.

2G oder 2G plus im Club?

Auch Clubmanager Jan Schiller aus Straubing hält eine Öffnung für angebracht: "Da würden wir uns freuen." 2G plus für einen Eintritt findet er in Ordnung: "Eine Corona-Situation gibt es noch. Und viele Leute auf wenig Fläche - da ist 2G plus nicht schlecht." Dass eine Öffnung erst am 4. März in Betracht kommt, findet der Clubmanager von "The Sin" angemessen: "Da ist Frühlingsanfang und die Lage entspannt sich wieder. Bei einer Öffnung im Januar hätte ich ein Kreuzzeichen gemacht."