Hier dürfen die Biergärten in Bayern öffnen

Es sind sonnige 25 Grad vorhergesagt, perfekt für den lang ersehnten Start: Heute dürfen in Bayern Biergärten und die Außengastronomie wieder öffnen. Über sechs Monate war wegen Corona alles zu, jetzt wird aufgesperrt. Allerdings nur in Landkreisen und Städten mit einer stabilen Corona-Inzidenz.

Stabilität wird dann angenommen, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und einer Woche fünf Tage lange unter 100 bleibt. Danach sind laut Gesundheitsministerium zwei Tage zur Umsetzung vorgesehen, am achten Tag könne geöffnet werden.

13 Kommunen dürfen Biergärten am Montag öffnen

13 Landkreise und kreisfreie Städte sind es nun, die von Montag an Biergärten, Straßencafés und weitere Freizeitangebote öffnen dürfen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Samstag in München mit. In diesen Regionen liege die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100.

Dies sind die Landkreise Landsberg am Lech, Garmisch-Partenkirchen, Starnberg, Tirschenreuth, Neustadt an der Waldnaab, Amberg-Sulzbach, Kitzingen, Würzburg und Lindau sowie für die kreisfreien Städte Passau, Bamberg, Schwabach und Erlangen.

Am Dienstag folgt der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Bei der kreisfreien Stadt Weiden in der Oberpfalz ist das Genehmigungsverfahren laut einem Ministeriumssprecher (Stand Samstagabend) noch nicht abgeschlossen. Die erforderliche Allgemeinverfügung der Stadt zur Öffnung stehe derzeit noch aus, hieß es.