Gastronomie in Bad Kissingen: Umsatzplus aber Personalmangel

Den Hotels und Gaststätten im Raum Bad Kissingen geht es aktuell gut - allerdings herrscht Sorge über den zunehmenden Personalmangel. Das war am Dienstag das Fazit von Heinz Stempfle, dem Kreisvorsitzenden des Hotel- und Gaststättenverbands beim traditionellen Neujahrsempfang in Bad Kissingen.

Spontane Buchungen für wenige Tage

Im Jahr 2018 gab es ein Plus von 0,6 Prozent bei den Gästeankünften. Die Übernachtungszahlen blieben auf hohem Niveau stabil. Der allgemeine Trend hin zu kurzfristigeren Buchungen und kürzerer Verweildauer mache sich auch in Stadt und Landkreis Bad Kissingen bemerkbar. Hoteliers und Gastronomen müssten sich daher ständig aktiv um neue Gäste bemühen und sich täglich auf neue Kunden nicht sich immer schneller verändernden Wünschen und Ansprüchen einstellen. Die durchschnittliche Verweildauer betrage nur noch fünf Tage, so Stempfle.

Stadt sucht für zwei Gaststätten neue Pächter

Große Sorgen bereitet der Branche der sich verschärfende Fachkräftemangel, der einzelne Betriebe bereits dazu zwingt, mehr Ruhetage einzulegen oder ihr Objekt ganz aufzugeben. Auch die Stadt Bad Kissingen hat aktuell zwei Sorgenkinder. Seit Oktober steht der Ratskeller in der Innenstadt leer, ab Februar auch die beliebte Ausflugsgaststätte Forsthaus Klaushof am städtischen Wildpark Klaushof. Für beide Objekte werden händeringend neue Pächter gesucht. Es handelt sich allerdings um große Betriebe, für die viel Personal nötig wäre, vor allem in der Küche. Oberbürgermeister Kay Blankenburg hat Investitionen angekündigt, um die Gaststätten für potenzielle Pächter so attraktiv wie möglich zu machen.

Freistaat sucht Investor für Hotelprojekt

Auch ein Gastronomie-Objekt des Freistaats Bayern steht erneut leer: das Bad Kissinger Spielbankrestaurant. Auch hier werden verlässliche Pächter gesucht. Nichts Neues gibt es unterdessen vom Areal des ehemaligen Kurhaushotels Steigenberger. Hier sucht der Freistaat Bayern weiterhin einen Investor, der dort ein Hotelprojekt im Vier-Sterne-Plus-Bereich umsetzt. Eine Ausschreibungsfrist dafür gibt es mittlerweile nicht mehr. Es fänden immer wieder Gespräche mit Interessenten statt, so der Landtagsabgeordnete Sandro Kirchner (CSU). Auch die städtische Wirtschaftsförderung sei an dem Thema weiter dran, so Oberbürgermeister Kay Blankenburg.

Thermenhotel soll 2021 eröffnen

Zum Stand der Dinge beim ehemaligen Fürstenhof in der Bismarckstraße hat der Oberbürgermeister keinerlei Informationen. Bei dem hier vor Jahren geplanten Hotelprojekt herrscht offenbar Stillstand. Als allgemein positiv werten die Touristiker die Aussicht auf das neue Thermenhotel, das an der KissSilis-Therme entstehen wird und 2021 eröffnen soll.