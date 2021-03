Gastrogewerbe will bei Impfreihenfolge nach vorne rücken

Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) fordert, dass die Beschäftigten in der Gastronomie bei der Impfreihenfolge nach vorne rücken sollen. Es zeichne sich ab, dass vulnerable Personengruppen durchgeimpft sind und mehr Impfstoffkapazitäten vorhanden sind, sagt die bayerische DEHOGA-Präsidentin Angela Inselkammer. Sie wünscht sich, dass die Arbeitssituation im Gastgewerbe berücksichtigt wird.

Gastrobranche mit hoher Kontaktfrequenz

Die Gesundheit der Mitarbeiter und Gäste stehe an erster Stelle, so Inselkammer. "Auch wenn wir in unserer Branche höchste Schutz- und Hygienekonzepte anwenden, die nachweislich sichere Aufenthalte ermöglichen, "sind wir eine Branche mit hoher Kontaktfrequenz. Dies muss bei der Impfreihenfolge entsprechend berücksichtigt werden." So die Forderung von Angela Inselkammer in einer Mitteilung von heute.

Gastronomie will nach "Sonderopfer" nicht vergessen werden

Das Gastgewerbe habe als "Sonderopfer" schließen müssen, so Inselkammer, und dadurch anderen Wirtschaftsbereichen das Weiterarbeiten ermöglicht. Deshalb dürfe die Branche, wo eine Öffnung in Aussicht gestellt werde, beim "Impfen nicht vergessen werden".

Nach knapp fünf Monaten Dauerlockdown sei der Hauptleistungsträger von Bayerns Leitökonomie Tourismus existenziell bedroht. "Wollen wir nicht Insolvenzen von Betrieben in allen Regionen riskieren, die landauf, landab 477.000 Menschen einen Vollerwerb sichern, müssen wir sie jetzt auch beim Impfen entsprechend ihrer Kontakthäufigkeit vorrangig behandeln."

Priorisierung zuletzt für Lehr- und Kitapersonal geändert

Mit Protestaktionen hat das bayerische Gastgewerbe in den letzten Wochen auf seine immer bedrohlichere Lage aufmerksam gemacht. Die Branche will sich laut Inselkammer aus eigener Kraft retten, hierzu bedürfe es aber der Möglichkeit "endlich wieder arbeiten zu dürfen und auch beim Impfen vorne dran zu sein."

Die Impfreihenfolge ist in Deutschland nach Abstimmung mit dem Ethikrat festgelegt worden. Zuletzt wurde sie nach Forderungen der Lehrerverbände geändert und Lehrpersonal und Kitakräfte werden vorgezogen.