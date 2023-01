Gastro-Messe HOGA: Mehr Nachhaltigkeit und neue Konzepte

"Nachhaltigkeit" ist eines der Worte, das einem immer wieder begegnet auf einem Rundgang durch die vier Messehallen der HOGA 2023. Neben Kochschürzen aus recyceltem Plastikmüll werben die Aussteller mit ressourcen- und umweltschonenden Technologien und Innovationen.

Softwarelösungen für Gastronomie und Hotellerie

Einige von ihnen haben es auch unter die Finalisten des Startup-Wettbewerbs "Gastro Innovation Award" geschafft. Darunter vor allem auch Programme, die das Leben der Mitarbeiter in Hotels und Gastronomie erleichtern sollen. Nachhaltigkeitsmanagement ist mit der Software "avanera" möglich, damit können Hotels ihren Energie-, Wasser- und Lebensmittelverbrauch erkennen und optimieren.

Ressourcen schonen und sparen möchte das Programm "Project Wings". Mit nur einem Klick können Hotelgäste die Zimmerreinigung abbestellen. Andere computergestützte Programme erleichtern die Arbeit des Personals in Restaurants. "Vitas" ist ein digitaler Telefonassistent, der Anrufe automatisiert und in natürlicher Sprache entgegennimmt und sogar Reservierungen vereinbaren kann. Dem Gastropersonal bleibt damit der Weg zum Telefon erspart.

Paniermehl aus Gemüse

Ein weiteres Stichwort, das beim Messerundgang immer wieder ins Auge sticht, ist "vegan". Die Ernährung ohne tierische Produkte scheint auch in der Gastronomie einen immer größeren Stellenwert einzunehmen. Das erste Paniermehl rein aus Gemüse, das "Veggie Crumbz", hat es damit unter die besten Acht des Gastro Innovation Awards geschafft. Das Paniermehl ist glutenfrei, ballaststoffreich und bunt.

Personalmangel und Energiekosten

Neben innovativen Lösungen für die Zukunft geht es auf der HOGA aber auch um die Probleme der Gastgeber. Neben den steigenden Energiekosten macht den Betrieben auch der Personalmangel zu schaffen. Dazu wird auch nicht mehr so viel konsumiert, erzählt Stefan Stretz vom Nürnberger Schanzenbräu. "Viele Stammkunden kommen anstatt einmal pro Woche nur noch einmal im Monat. Die Leute haben weniger Geld in der Tasche und Angst davor was kommt", fasst er die die derzeitige Situation zusammen. Dazu kommen für die Betriebe die enorm gestiegenen Preise. So zahlt Stretz für eine Tonne Malz jetzt 790 Euro, vor der Krise waren es noch 450 Euro.

Zum Artikel: Mit einem Bootcamp gegen den Personalmangel in der Gastro

Auch die Politik ist gefordert

Probleme, mit denen derzeit nahezu alle Betriebe und Unternehmen zu kämpfen haben. All das sind Themen, die auf der HOGA 2023 besprochen werden. Dazu werden die Gastgeber auch kompetent beraten, heißt es von Seiten des Bayerischen Hotel und Gaststättenverbands DEHOGA Bayern e.V. So sei auch die Politik gefordert, der Gastro-Branche unter die Arme zu greifen, sagt Vizepräsident Thomas Förster. Unter anderem bei den Energiekosten oder aber mit flexibleren Arbeitszeitmodellen müsse die Politik das Gastgewerbe unterstützen, um es in seiner Vielfalt zu erhalten.