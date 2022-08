Gastro-Fachkräftemangel: Diese Regionen sind besonders betroffen

Betriebe der Gastronomie- oder Tourismusbranche haben es einigen Regionen Bayerns aktuell besonders schwer, Fachkräfte zu finden. Das geht aus einer Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor. Bei der sogenannten Stellenüberhangquote, also dem Anteil der Stellen, die sich nicht besetzen ließen, liegt das unterfränkische Würzburg bundesweit auf Platz 1.

Im Arbeitsagenturbezirk Würzburg, der Stadt und Land Würzburg sowie die Landkreise Kitzingen und Main-Spessart umfasst, können demnach 83,6 Prozent der offenen Stellen gerade nicht besetzt werden. In der bundesweiten Rangliste folgen die bayerischen Regionen Passau (82,9 Prozent) und Weiden in der Oberpfalz (80,8). Deutlich kleiner ist der Fachkräftemangel in der Gastro dagegen in der bayerischen Landeshauptstadt München, dort liegt die Quote bei 5,5 Prozent.

Dehoga-Alarm schon im Mai

Das am stärksten vom Fachkräftemangel betroffene Bundesland ist der Freistaat allerdings nicht. Hier liegt Mecklenburg-Vorpommern mit einer Stellenüberhangquote von 60 Prozent vorne. Der Durchschnittswert für Bayern liegt bei 51,4 Prozent.

Weniger dramatisch scheint die Situation für Bayerns Gastronomen nur deswegen aber keineswegs. Schon im Mai 2022 sprach die Chefin bayerische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), Angela Inselkammer davon, dass man durch den Fachkräftemangel mehr Betriebe verlieren könne als durch Corona. Ihr Appell an die Politik damals: bürokratische Hürden abbauen und somit das Anwerben von mehr Mitarbeitern aus Drittländern ermöglichen. Entsprechende Pläne machte die Bundesregierung im Juli öffentlich.

Hier sehen Sie eine Übersicht der Stellenüberhangquoten der einzelnen Arbeitsagenturbezirke in Bayern, die sich in der Regel aus mehreren Städten beziehungsweise Landkreisen zusammensetzen (Quelle: Instituts der deutschen Wirtschaft) :