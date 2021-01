Leere Gassen, dunkle Schaufenster, geschlossene Türen – ein trostloses Bild, das derzeit viele Innenstädte prägt. In Burghausen soll den von Corona besonders betroffenen Dennoch soll den heimischen Wirten geholfen werden - mit einer speziellen Aktion.

Aktion "Gastro dahoam"

In Burghausen, wo sonst Fußgänger in der historischen Altstadt entlang spazieren, ist derzeit so wenig los, wie in den meisten anderen Innenstädten auch. Doch hinter den Türen des Augustiner Restaurants am Stadtplatz scheint sich etwas zu bewegen. Besitzer Roland Schlotter richtet eine Ente an. „Im ersten Lockdown habe ich nicht wirklich etwas gemacht“, erzählt der Besitzer. Die Situation sei sehr hart gewesen. „Doch jetzt haben wir es so richtig angepackt.“ Das traditionell-bayerische Restaurant ist nämlich Teil der Aktion „Gastro dahoam“.

Wer bestellt, wird belohnt

Wer Speisen im Wert von mindestens 50 Euro bei einem heimischen Wirt in Burghausen zum Mitnehmen bestellt, der bekommt als Dankeschön einen Burghauser Zehner. Dieser speziell designte Schein ist genau zehn Euro wert und kann wiederum in über 100 Geschäften in Burghausen eingelöst werden. Das heißt: Wer die heimischen Wirte mit „Gastro dahoam“ unterstützt, der unterstützt auch den Einzelhandel vor Ort.

Heimische Gastronomie und Handel unterstützen

Die Idee kam von der Burghauser Touristik, unterstützt durch die Wirtschaftsförderung der Stadt Burghausen und dem Werbering Burghausen. „Die Wirtschaft war ja schon durch den ersten Lockdown schwer gebeutelt“, sagt Sigrid Resch, Leiterin der Burghauser Touristik. Deshalb habe sie nach einem Weg gesucht, besonders der Gastronomie und dem Handel unter die Arme zu greifen. "Wir versuchen, zu unterstützen, wo wir können. Deswegen hatten wir die Idee mit der Gastro to go in Verbindung dem Einkaufszehner."

Aktion kommt an

Resch weiß, dass 50 Euro ein hoher Betrag für eine Bestellung ist. Es soll einfach ein Ansporn sein, zum Beispiel auch für Familien sich den Sonntagsbraten vom Profi zubereiten zu lassen. Die Aktion scheint anzukommen: Zum ersten Start bereits Ende November wurden 100 Rechnungen bei der Touristik gegen jeweils einen Zehner eingetauscht.

Burghauser Zehner gibts bei der Touristik Info

"Gastro dahoam" ist ein unkompliziertes Belohnsystem: Wer 50 Euro für Essen to go in der heimischen Gastro bezahlt, darf anschließend seine Rechnung bei der Burghauser Touristik einreichen. Die überreicht einem als Dank den Zehner. Jetzt, mit der Verlängerung des Lockdowns, dürfen auch zwei Belege in Höhe von mindestens 50 Euro eingetauscht werden. Die Aktion gilt von Montag bis Sonntag, mittags und abends.

Die Ente "to go"