Gastfamilie statt Hotel: Unterkunft beim Challenge Roth

Es duftet nach frischen Zimtrollen in Susanne Heemskerks Küche, die hat sie extra für Cameron gebacken. Ihren Gast aus Neuseeland, der ein Zimmer im ersten Stock des Hauses bezogen hat, kennt Susanne bereits seit 20 Jahren. Sie weiß, dass der Profi-Triathlet vor allem Gebäck mag und lächelt: "Cameron hat mir von den besten Zimtrollen erzählt, die er jemals gegessen hat. Schauen wir mal, wie er meine findet."

Homestay: Unterkunft mit Familienanschluss

Die Heemskerks sind erfahrene Gastgeber. Seit 1996 haben sie jedes Jahr Triathleten bei sich im Homestay, mit einer einzigen Ausnahme: 2020, als der Challenge Roth wegen der Pandemie abgesagt wurde, kam auch kein Gast.

Bei einem Homestay sind die Sportler, egal ob Profi oder Altersklassenathlet, meist in der näheren Umgebung der Wettkampfstätten privat untergebracht. Das heißt, sie brauchen keinen großen logistischen Aufwand betreiben, um am Renntag pünktlich an der Startlinie zu stehen. Außerdem lernen Gastgeber und Triathleten so die jeweils andere Kultur kennen – in diesem Jahr sind 74 Nationen in Roth vertreten.

50. Geburtstag fern der Heimat: Homestay-Familie sorgt für Überraschung

2002 kam Cameron das erste Mal zu Familie Heemskerk und erinnert sich: "Damals war meine Frau Jenny dabei und unser neun Monate alter Sohn Braden, der hier sogar seine ersten Schritte gemacht hat". Mittlerweile ist Cameron, der als einer der ältesten Profi-Triathleten weltweit zählt, zum fünften Mal hier untergebracht – diesmal ist er alleine angereist. Ganz ohne seine Frau und Kinder hat er vergangene Woche dann seinen 50. Geburtstag gefeiert.

Doch die Heemskerks haben Cameron mit einem Familienabendessen überrascht und Susanne hat sogar kleine Küchlein, nach dem Rezept von Camerons Mutter gebacken. "Er hat uns erzählt, dass er meistens an seinen Geburtstagen nicht daheim ist und nicht feiern kann und ich dachte mir, das geht gar nicht". In einer Nacht- und Nebelaktion haben die Heemskerks die kleine Feier vorbereitet und Cameron damit überrascht.