Gasstreit mit Russland: Wie gefährdet ist die Versorgung?

Die Bezahlung für russisches Gas soll künftig über die Gazprombank funktionieren: Westliche Unternehmen bezahlen dort in Euro oder Dollar, die Bank konvertiert das Geld in Rubel. So sind beide Seiten erst einmal zufrieden und das Gas kann fließen. Trotzdem geht in Deutschland die Sorge vor einem Lieferstopp um.

Claudia Kemfert, die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, hält das allerdings für kein sehr wahrscheinliches Szenario. Ein Ende der Energielieferungen würde auch Russland massiv treffen und nachhaltig schädigen, sagte sie im Gespräch mit BR24Live. Gerade, weil Moskau wegen der Sanktionen so sehr unter Druck stehe und die Einnahmen benötige, werde es erst einmal weiter Gas liefern. "Insofern kann man hier schon auch einen gewissen Blöff erkennen, um uns in Angst und Schrecken zu versetzen."

Bayern nicht besonders gefährdet

Und auch für Bayern, wo zumindest eine der russischen Pipelines ankommt, wäre von einem Stopp nicht schlimmer betroffen als andere Regionen. So könne Energie aus Nordwest- oder Südeuropa nachgeführt werden. "Da sei auch der bayerische Markt versorgt", sagt Kemfert.

Trotzdem rät die Energieexpertin, den Sommer zu nutzen, um die Gasspeicher zu füllen und sich nach Alternativen umzusehen. "Wir haben es selbst in der Hand, ob weitere Stufen des Notfallplans Gas eintreten müssen". Bisher ist lediglich die Frühwarnstufe ausgerufen, also die erste von drei.

Kemfert: Flexibilität in der Industrie gefordert

Dabei sei die Bundesregierung gefordert – aber auch die Industrie selbst. So müssten sich Unternehmen jetzt überlegen, wo sich Energie einsparen lasse und aus welchen Länder sie sich alternativ beziehen lasse. "Da ist sehr viel Innovation und Flexibilität möglich", sagt Kemfert.

Die Angst vor hoher Massenarbeitslosigkeit teilt sie nicht: "Da müssen wir im Moment nicht die riesen Sorge haben, dass Arbeitsplätze in großem Stil verloren gehen. Im Gegenteil: Wenn jetzt die Energiewende komme und schnell umgesteuert wird, muss man in viele Bereiche investieren. Das generiert ja wiederum Wertschöpfung und Arbeitsplätze." Kemfert hält entsprechende Warnungen aus der Industrie vor hoher Arbeitslosigkeit eher für eine Strategie, um Entschädigungen geltend zu machen.

Einsparpotentiale sollten geprüft werden

Allerdings warnt auch Wirtschaftswissenschaftlerin, dass Gas wohl nicht billiger werde, wenn man sich nach Alternativen umsehe. "Deshalb lohnt sich das Sparen."

Das gilt auch für Privathaushalte. Die Tipps aus der BR Wirtschaftsredaktion: Wer ein eigenes Heim und das nötige Geld besitzt. Sollte sich jetzt schleunigst Gedanken machen, ob er auf ein autarkes Energiesystem umsatteln oder sein Haus besser dämmen kann. Wer etwa zur Miete wohnt, sollte in allen Lebensbereichen auf seinen Energieverbrauch achten, also etwa beim Heizen, Tanken und Kochen. Helfen können dabei auch die Verbraucherzentralen, mit nützlichen Informationen und Beratung.