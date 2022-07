Gasspeicher Haidach in Österreich: Markus Söders Sorge

Der Gasspeicher Haidach ist für Bayern und ganz Deutschland wichtig. Er hat eine größere Kapazität als alle bayerischen und deutschen Speicher zusammen und ist ausschließlich an das deutsche Netz angeschlossen. Das soll sich nun nach dem Wiener Willen ändern. Die österreichische Bundesregierung hat bereits im Mai beschlossen, den Gasspeicher Haidach an das österreichische Netz anzuschließen. Das sei für niemanden jetzt eine Überraschung, sagt Österreichs Energieministerin Leonore Gewessler von den Grünen. Es gebe dabei eine gute Abstimmung mit Deutschland. Wirtschaftsminister Robert Habeck war vor knapp zwei Wochen in Wien.

Bayern hat Verständnis für Österreich, macht Druck in Berlin

Die bayerische Staatsregierung fordert nun, dass der Gasspeicher Haidach von Österreich schnell gefüllt wird. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger kündigte an, er wolle in Kürze die österreichischen Freunde besuchen und den Speicher besichtigen, der für Bayern und Österreich gleichermaßen wichtig sei, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. Tirol und Vorarlberg werden bereits über Bayern mit Gas versorgt. "Wir müssen also unsere Gasversorgung ohnehin gemeinsam denken", sagte Aiwanger.

Ministerpräsident Markus Söder sieht zudem Berlin in der Pflicht und fordert die Bundesregierung auf, die Gasversorgung Bayerns aus dem Speicher Haidach zu klären. "Wir beobachten die Entwicklungen beim Gasspeicher in Haidach mit großer Sorge", sagte Söder. Zu Haidach scheine es eine Vereinbarung zwischen Berlin und Wien zu geben. Diese besage, dass der überwiegende Teil für Bayern vorgesehen ist. "Daher unsere klare Forderung: Der Bund muss die Vereinbarung mit Österreich transparent machen und deutlich sagen, wann und wie viel Gas nach Bayern fließt." Wenn am Ende der Vertrag so aussehe, so Söder weiter, dass nur für Österreich befüllt werde und für Bayern nichts da sei, dann hätte der Bund seine Kernaufgabe verfehlt.

Entwarnung aus Berlin: Gasspeicher Haidach wird auch von Österreich befüllt

Das Bundeswirtschaftsministerium beruhigt und teilt auf BR-Anfrage mit: Österreich baut einen zusätzlichen Anschluss an den Speicher Haidach, wie Österreich schon vor Wochen angekündigt hat. Der bisherige Anschluss nach Deutschland bleibt daneben erhalten. Weiter heißt es: Deutschland habe mit Österreich ein Solidaritätsabkommen abgeschlossen. Zusätzlich haben sich beide Länder verpflichtet, gemeinsam den Gasspeicher Haidach zu befüllen.

ifo-Institut: Österreich wird Deutschland kein Gas wegnehmen

Auch Karen Pittel, Leiterin am ifo-Institut für Energie, Klima und Ressourcen, sagt: Österreich werde Deutschland und Bayern nicht das Gas wegnehmen. Sie ist davon überzeugt, dass sich Deutschland und Österreich gut abstimmen werden und es bei Erdgas eine gute Kooperation gibt.

Die Wirtschaftswissenschaftlerin zeigte Verständnis für Österreich. "Bei der aktuellen Lage, wo Gas an allen Ecken knapp wird und wenn kein Gas mehr aus Russland kommt, kann ich verstehen, dass Österreich diese Sicherheit einbauen will."

Bayerns Gasspeicher füllen sich langsam

Bayerns Wirtschafminister Aiwanger hat unterdessen mitgeteilt, dass die fünf bayerischen Gasspeicher (Bierwang, Breitbrunn, Inzenham, Schmidhausen und Wolfersberg) wieder "wahrnehmbar" gefüllt sind. Die Füllstände sind von 56,2 in der vergangenen Woche bis heute auf 59,6 Prozent gestiegen, teilt das Wirtschaftsministerium mit. Zum ersten September will Bayern einen Füllstand von 75 Prozent erreichen.