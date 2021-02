Gassi-Guide: Die schönsten Touren für Mensch und Vierbeiner

Unterstützung von der Familie

Lauxen selbst ist in Mühldorf groß geworden, kennt sich in der Gegend gut aus. Die meisten Touren aus der Region stammen von ihr. Unterstützung gab es dabei von der Familie. "Meine Eltern sind viele Strecken mit dem Fahrrad abgefahren“, erzählt Lauxen, "Aber auch meine Schwester ist oft mit ihrem Hund Socke unterwegs.“ Gemeinsam trägt die Familie regelmäßig neue Spazierwege ein.

Ausflüge mit Schmankerl-Garantie

Das Besondere an der Inn-Salzach-Region, findet Lauxen, sei vor allem die Abwechslung und die Möglichkeit, auch mal Strecken alleine, ohne viel Besucherandrang, zu genießen. Bei jeder Tour, die Lauxen ergründet, soll es auch eine kleines Schmankerl für den Menschen geben: Sei es ein kulturelles Highlight oder eine schöne Einkehr. "Es soll ja beiden Spaß machen", sagt Lauxen. Die Inn-Salzach-Region biete eine schöne Mischung aus Kultur und Natur: Ein Spaziergang durch die historische Innenstadt von Burghausen kann beispielsweise ohne Probleme mit einem Abstecher in die Natur, an die Salzach, verbunden werden. "Da stört es dann auch den Hund nicht, wenn er mal 20 Minuten an der Leine ist“, weiß Lauxen.

Hundehalter können mitmachen

Den Gassi-Guide gibt es seit Herbst 2019. Bis dato ist er noch ein ehrenamtliches Projekt, das Lauxen und die anderen vier Hauptmitglieder leidenschaftlich neben dem Beruf betreiben. Das Besondere an dem Projekt: Andere Gassi-Geher können sich beteiligen. Wer eine passende Tour entdeckt oder kennt, kann diese auf der Webseite einpflegen. "Wir suchen immer nach neuen Gassi-Gehern“, sagt Lauxen. Mittlerweile läuft das Projekt so gut, dass es bis zu 200 aktive User gibt - und somit auch ein deutschlandweites Netzwerk.

Highlights gibt es auch als Buch

Die Highlights der Touren gibt es seit Ende des Jahres 2020 in einem Buch: "Wir haben viel Feedback bekommen und da wurde oft der Wunsch nach einem Guide im Printformat geäußert", sagt Lauxen. Der Inn-Salzach-Guide zeigt nun die schönsten Wege rund um die Region Altötting und Mühldorf. Dazu gibt es nützliche Tipps wie Einkehrmöglichkeiten, aber auch die Wettertauglichkeit der Strecke. "Wir schauen uns immer wichtige Punkte an: Kann ich mindestens die Hälfte der Strecke ohne Leine gehen? Gibt es Ausweichmöglichkeiten beim Spazieren? Ist der Weg hindernisfrei?, sagt Lea Lauxen. Insgesamt drei Bücher sind mittlerweile erschienen, darunter auch die schönsten Touren rund um München sowie Schliersee und Bayrischzell.