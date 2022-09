Gaspreisbremse: Viel Lob aus Bayern für den "Doppel-Wumms"

Kanzler Olaf Scholz (SPD), der in seiner Zeit als Finanzminister das Corona-Hilfsprogramm mit dem Begriff "Wumms" belegte, spricht nun von einem "Doppelwumms": Die umstrittene Gasumlage wird gestrichen. Dafür kommt ein sogenannter "Abwehrschirm", zum dem auch eine Gaspreisbremse gehört. Kostenpunkt insgesamt: 200 Milliarden Euro in rund zwei Jahren. Viele Politiker und Funktionäre in Bayern loben die Entscheidung.

Söder: Gaspreisbremse ist der richtige Weg

Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat in einer ersten Reaktion die Pläne für eine Gaspreisbremse der Bundesregierung begrüßt. Er sagte am Abend im Regensburger Presseclub, es sei bei den Fragen der Gasumlage und der Atomkraft lange gezögert worden, insofern sei das jetzt ein „Schritt in die richtige Richtung“. Sollte die Gaspreisbremse funktionieren, würde das die Spitze an Problemen abfedern.

Die Landesregierung werde die Hilfen des Bundes dann gegebenenfalls in einzelnen Bereichen mit eigenen Hilfsprogrammen ergänzen, so wie es bereits bei den Corona-Hilfen gemacht worden sei. „Ich lass Bayern auf keinen Fall absaufen“, sagte Söder. Am Ende sei die Rettung von Unternehmen und Bürgern wichtiger als jedes Prinzip.

Söder stellte zusätzliche Hilfen etwa für soziale Einrichtungen, Krankenhäuser sowie kleine und mittelständische Betriebe in Aussicht. Außerdem hat er vor, die Tafeln in Bayern stärker zu unterstützen.