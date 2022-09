Wenn der Gaspreis steigt: Tipps für Eigentümer und Mieter

Seit die Gaslieferungen aus Russland stocken, steigen die Preise für Gas und Strom rapide. Doch auch vor dem Ukraine-Krieg waren die Energiekosten bereits hoch. Viele Verbraucher machen sich Sorgen, ob sie sich die nächsten Abschlagszahlungen noch leisten können.

Hohe Gaspreise treffen nicht nur Geringverdiener

Beim Bund der Energieverbraucher melden sich derzeit täglich hunderte Menschen, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Die Vorsitzende Leonora Holling berichtete in der "Münchner Runde" am Mittwochabend, dass es sich dabei längst nicht mehr hauptsächlich um Geringverdiener handelt, sondern vermehrt Familien aus aus dem Mittelstand ihre Probleme schildern.

"Da kommt noch einiges auf uns zu", meinte Holling. Haushalte, die bisher rund 200 Euro monatlich für Gas gezahlt haben, seien bereits im Sommer auf bis zu 500 Euro hochgestuft worden und hätten Ankündigungen von bis zu 800 Euro bekommen. "Das kann niemand aus der Portokasse stemmen."

Die folgende Grafik zeigt, wie sich der Preis einer Kilowattstunde Gas entwickelt hat: