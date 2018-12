25.12.2018, 13:05 Uhr

Gaspedal statt Bremse: Rentner rauscht in Donauwörther Bäckerei

Ein Rentner ist an Heiligabend mit seinem Wagen in die Schaufensterscheibe einer Bäckerei in Donauwörth gekracht. Eine Kundin und ein Hund wurden verletzt. Auslöser des Unfalls war nach Angaben des 81-Jährigen ein Missgeschick.