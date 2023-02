Gasmangel unwahrscheinlich: Wärmeres Wasser in Schwimmbädern

Als Folge der Energiekrise hatten viele Schwimmbäder zuletzt die Wassertemperatur in ihren Becken gesenkt oder beispielsweise Saunen und zugehörige Bereiche geschlossen. Viele kehren nun aber allmählich zum "Normalbetrieb" zurück.

Aquaria in Coburg: Wasser wieder wärmer

In Coburg ist mit den niedrigeren Temperaturen nun vorerst Schluss. Ab Samstag erhöht das Aquaria die Temperaturen wieder, teilten die Stadtwerke Coburg mit. Seit Juli vergangenen Jahres war das Wasser in den Becken zwei Grad kälter. "Da der Winter recht mild war und wir aktuell nicht mehr mit einer Gasmangellage rechnen müssen, haben wir uns dazu entschlossen", wird ein Sprecher in dem Schreiben zitiert. Viele Badegäste, vor allem Familien mit kleinen Kindern, sollen sich regelmäßig über das "zu kalte Wasser" beklagt haben. Künftig werden die Wassertemperaturen im Aquaria in Coburg beispielsweise im Sportbecken auf 28 Grad erhöht, im Kinder-Planschbecken hat es dann wieder "karibische 33 Grad".