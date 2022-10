Gasleitung beschädigt: Baustelle in Bamberger Schloss evakuiert

Bei Bauarbeiten im Schloss Geyerswörth in Bamberg ist am Dienstagvormittag das Rohr einer Gasleitung beschädigt worden. Wie die Polizei auf BR-Anfrage mitteilte, konnte die Feuerwehr Bamberg das Leck im Keller des Schlosses provisorisch abdichten.

Stadt Bamberg: Keine Gefahr für Menschen nach Gasunfall

Wie viel Gas ausgetreten ist, ist nicht bekannt. Laut dem Sprecher der Stadt Bamberg handele es sich nicht um eine "riesige Menge". Es habe keine Gefahr für Menschen bestanden. Die Baustelle wurde vorsorglich evakuiert. Weil sich die beschädigte Leitung in der Hauswand und vor dem Hauptsperrhahn befindet, habe das Gas nicht einfach abgedreht werden können, so der Sprecher. Er bezeichnete die Lage des Rohres als "ungünstig" und die Reparaturarbeiten als "technische Herausforderung." Sie dauern derzeit noch an.

Bagger muss ran, um Rohr freizulegen

Um an das Rohr heranzukommen, musste auch ein Teil der Fläche vor dem Schloss aufgebaggert werden. Die Feuerwehr ist noch am Ort des Geschehens, um Messungen vorzunehmen und die Räume zu entlüften.

Das ehemalige Residenzschloss Geyerswörth befindet sich inmitten der Bamberger Altstadt. Es stammt aus dem 16. Jahrhundert und wird derzeit generalsaniert.