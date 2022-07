Gaskrise und Verkehr: Nach Habeck reist auch Söder nach Prag

Als zweiter bayerischer Ministerpräsident nach Horst Seehofer reist Markus Söder (beide CSU) zu einem offiziellen Besuch nach Tschechien. Im Mittelpunkt des Kurzbesuchs am Donnerstag steht ein Treffen mit dem tschechischen Premier Petr Fiala. Nach einem Fototermin ist laut tschechischer Regierung ein Arbeitsessen in der Kramář-Villa geplant, der repräsentativen Residenz des tschechischen Regierungschefs.

Themen des Gesprächs sollen den Angaben zufolge eine Vertiefung der bayerisch-tschechischen Zusammenarbeit, die Modernisierung der grenzüberschreitenden Infrastruktur sowie die aktuelle Lage auf dem Energiesektor sein – und somit die Reizthemen der vergangenen Jahrzehnte. Anschließend wollen Söder und Fiala bei einer Pressekonferenz über ihr Gespräch informieren.

Schlechte Bahnverbindung und Reizthema Atomkraft

Die schlechte und langsame Bahnverbindung zwischen München und Prag zählt auch mehr als drei Jahrzehnte nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zu den größten Ärgernissen in den bayerisch-tschechischen Beziehungen.

Ein heikler Punkt bei der Energiepolitik ist ebenfalls seit Jahren das Thema Atomenergie – nicht nur wegen der umstrittenen Anlage im westböhmischen Temelín und eines möglichen Ausbaus der Kernkraft in Tschechien, sondern auch wegen eines eventuellen tschechischen Endlagers in Grenznähe. Als Söder den tschechischen Premier im Februar schriftlich nach Bayern einlud, packte er in seinen Brief auch den Hinweis auf den Widerstand Bayerns gegen ein Atommüllendlager im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet: Der Ministerpräsident warnte laut dpa vor einer nachhaltigen Beeinträchtigung des Lebens in der Region und großem Widerstand der Bevölkerung.

Gaskrise: Deutschland und Tschechien wollen zusammenhalten

Bereits heute war Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu Gesprächen über die Energiepolitik in Prag. Mit dem tschechischen Industrie- und Handelsminister Jozef Síkela vereinbarte er eine engere Zusammenarbeit von Deutschland und Tschechien – auch mit Blick auf mögliche Engpässe bei der Gasversorgung aus Russland. "Wir helfen uns gegenseitig mit der Gasversorgung und werden das auch aus Deutschland für Tschechien tun", sagte Habeck über die Kooperation innerhalb Europas. Ziel müsse sein, so schnell wie möglich unabhängig zu werden vom Import fossiler Brennstoffe aus Russland. Tschechien ist fast komplett von russischen Gasimporten abhängig.

Síkela betonte, der "russische Diktator Wladimir Putin" missbrauche Energie als Waffe. Großer Vorteil für Tschechien in diesem "Energiekrieg" sei, dass es die Verbündeten aus der Europäischen Union zur Seite habe. Grundlegend sei für das Land dabei vor allem die Zusammenarbeit mit Deutschland, denn fast das komplette Gas ströme über die Bundesrepublik nach Tschechien. Beide Länder bekennen sich laut Síkela zur Solidarität und dazu, "dass wir bei einem Ausfall der Gas-Lieferungen unsere Schritte koordinieren werden". Am Dienstag spricht Habeck auch mit Mitgliedern der österreichischen Regierung in Wien über die Gaskrise.