Gasgeruch sorgt für Großeinsatz am Bahnhof in Marktredwitz

Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Marktredwitz (Lkr. Wunsiedel): Wegen Gasgeruchs am Bahnhof sind am Montagnachmittag die Einsatzkräfte alarmiert worden. Für zwei Stunden wurden der Bahnhof und der Zugverkehrt gesperrt.

Vermutlich wegen Hitze Gas aus Überdruckventile entwichen

Wie die Polizei mitteilte, stammte der Gasgeruch von einem auf dem Gleis abgestellten Gastransportwaggon. Dieser sei zwar geleert, aber noch nicht gereinigt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Vermutlich wegen der Hitze seien über die Überdruckventile Gasreste entwichen. Messbar seien diese aber nicht gewesen.

Wohn- und Geschäftsgebäude vorsorglich geräumt

Vorsorglich wurden im Umkreis von 300 Metern Wohn- und Geschäftsgebäude geräumt. Verletzt wurde niemand. Die evakuierten Bewohner konnten mittlerweile zurück in ihre Häuser. Der Bahnverkehr läuft wieder. Feuerwehr, Polizei und ein Notallmanager der Bahn beendeten ihren Einsatz.