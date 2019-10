Krankenhaus Simbach am Inn: Evakuierung aufgehoben

Nachdem im Keller einer Psychosomatischen Fachklinik in Simbach am Inn (Lkr. Rottal-Inn) am Donnerstagvormittag Gasgeruch festgestellt worden war, wurde das Erdgeschoss der Klinik vorsorglich evakuiert. Mittlerweile konnten Patienten und Personal wieder in das Gebäude zurückkehren.

Gebäude gelüftet - Patienten in Sicherheit gebracht

Etwa 250 Patienten und das Personal der Fachklinik wurden zuvor auf einem Parkplatz hinter der Klinik in Sicherheit gebracht. Alle konnten sich selbstständig dorthin bewegen, weswegen die Evakuierung zügig ablief, wie es heißt. Der Gasaustritt konnte durch den verantwortlichen Gasversorger vor Ort schnell gestoppt werden, so die Polizei und laut einer Messung wurde gegen Mittag keine gefährliche Gaskonzentration mehr festgestellt.

Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Am Vormittag gegen 11 Uhr war im Keller der Klinik Gasgeruch festgestellt worden. Die Feuerwehr hat daraufhin einen kritischen Wert gemessen. Ein Bagger hatte bei Arbeiten im Außenbereich eine Gasleitung beschädigt, wonach auch Gas ausgetreten war. Der Bereich um die Klinik war vorsorglich weiträumig abgesperrt.