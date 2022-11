Gasaustritt: Dreifaltigkeitsplatz in Landshut gesperrt

Am Montagabend musste der Dreifaltigkeitsplatz in Landshut wegen eines Gaslecks kurzzeitig abgesperrt werden. Durch den Einsatz von Spezialgeräten konnte relativ schnell wieder Entwarnung gegeben werden.

Verdächtiger Geruch in Pizzeria

Wie die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Landshut mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 18 Uhr in den Keller einer Pizzeria gerufen, da dort ein deutlicher Gasgeruch wahrgenommen wurde. Ein Leck in einer Rohrleitung war der Grund. Mitarbeiter eines Fachunternehmens bestätigten eine hohe Gaskonzentration in der Luft und hatten bereits den Haupthahn geschlossen.

Das Restaurant wurde geräumt und der Bereich herum weiträumig abgesperrt.