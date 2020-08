Gas statt Bremse: Mann bricht eigener Frau die Beine

Ein 83-jähriger Mann wollte in Gerbrunn im Landkreis Würzburg in seine Garage fahren. Davor wollte er seine 81-jährige Frau aussteigen lassen. Als bereits beide Beine der Frau aus der Beifahrertür ragten, verwechselte er das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr in die Garage.

Fahrlässige Körperverletzung

Die Beifahrertür schlug daraufhin gegen die Garagenwand und knallte wieder zu. Laut Polizei wurden dabei beide Beine der Frau gebrochen. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 83-Jährigen. Zudem wurde die Führerscheinstelle über den Vorfall vom Freitag informiert.