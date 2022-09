Gas sparen: Bleibt Hallenbad Ludwigsstadt geschlossen?

Normalerweise hat Jürgen Söllner zu dieser Zeit im Hallenbad alle Hände voll zu tun. Der Hausmeister der Grundschule und des integrierten Hallenbades in Ludwigsstadt säubert sonst Ende August das Schwimmbecken, wechselt die Filter und schaut, dass bis zur Öffnung des Hallenbades Mitte September alles passt. In diesem Jahr kann er sich allerdings um andere Dinge kümmern, das Becken bleibt erst einmal leer.

Abwarten als Stadtratsentscheidung

Man habe sich im Ludwigsstadter Stadtrat in einer Sommersitzung bewusst dafür entschieden, das Hallenbad nicht wie sonst für die Öffnung Mitte September vorzubereiten, erklärt Timo Ehrhardt (SPD), Erster Bürgermeister der Stadt Ludwigsstadt. Als Grund nennt er den Aufruf der Bundesregierung, Energie und Gas einzusparen. Stattdessen wolle man abwarten, wie sich die Themen Gas und Gasmangellage entwickeln.

Energiesparverordnungen als Grund

Timo Ehrhardt bezieht sich dabei auf die Energiesparverordnungen der Bundesregierung. Kommunen sind wegen der aktuellen Lage angehalten, Gas einzusparen. Das Hallenbad in Ludwigsstadt wird mit Gas geheizt und hat neben dem Schulgebäude den höchsten Verbrauch. Die Überlegungen, das Hallenbad eventuell nicht zu öffnen, habe deshalb auch nichts mit den jährlichen Betriebskosten von rund 50.000 Euro zu tun, so der Ratshauschef. Es gehe in erster Linie darum, einen Beitrag zu leisten, Gas einzusparen. Auch über eine alternative Beheizung, beispielsweise mit Holz-Pellets, habe man nachgedacht. Allerdings sei dies finanziell nicht machbar und die Gasheizung vor fünf Jahren erst erneuert worden.

Hallenbad als Schwimmstart für Kinder

Erhardt weiß, wie wichtig der Hallenbadbetrieb in Ludwigsstadt ist, besonders für Kindergarten- und Schulkinder, die hier seit Generationen Schwimmen lernen. Auch den anderen Badegästen des Hallenbads wolle man den Besuch ermöglich. Bislang tauchten die öffentlichen Bäder auch noch nicht in den Verordnungen der Bundesregierung auf. Sollte sich der Bund noch dazu entscheiden, Bäder zu schließen, müsse man sich aber auch in Ludwigsstadt dieser Verordnung beugen, so Ehrhardt.

Rettungsschwimmer mit Appell für Hallenbad-Öffnung

Ein paar hundert Meter weiter steht Pamela Schinner am Schwimmerbecken des Freibads in Ludwigsstadt und misst die Wassertemperatur. Schinner ist seit fast 20 Jahren im örtlichen DLRG-Verband aktiv. Bei 18 Grad und nur wenigen Grad mehr Lufttemperatur kommen an diesem Tag nur besonders eiserne Gäste ins Bad. Die Freibad-Saison neigt sich dem Ende entgegen. Für Pamela Schinner ist klar: Das Hallenbad in Ludwigsstadt muss auch in diesem Herbst öffnen.

Dritter Jahrgang an Nichtschwimmern?

Besonders die Kinder und der Schwimmunterricht liegen Pamela Schinner und den anderen Rettungsschwimmern am Herzen. Nach zweieinhalb Jahren Pandemie und einem oft geschlossenen Hallenbad, ziehe man sich den dritten Jahrgang an Nichtschwimmern heran, sollte das Schwimmbad dauerhaft geschlossen bleiben. Auch wenn die Anordnung aus der Bundespolitik käme, träfe es nach Ansicht von Schinner mit den Kindern wieder die Falschen. Schwimmunterricht und Kurse sind für die Ehrenamtliche enorm wichtig, vor allem wenn die Voraussetzungen mit einem Hallenbad in der Schule so gut seien, wie in Ludwigsstadt.

Rettungsschwimmer brauchen Hallenbad

Doch auch die Rettungsschwimmer der DLRG Ludwigsstadt sind auf ein geöffnetes Hallenbad angewiesen, fährt Pamela Schinner fort. Dort würden die Ehrenamtlichen ausgebildet und hielten sich in den Herbst- und Wintermonaten fit für die Sommersaison, in der sie ehrenamtlich den hauptamtlichen Bademeister mit Aufsichten unterstützen. Mit mangelnder Fitness der Rettungsschwimmer seien diese Einsätze stark gefährdet. Rund 700 Stunden Dienst kommen bei den Aktiven über das gesamte Jahr zusammen.

Hoffen auf Kompromiss Ende September

Die Hoffnung von Pamela Schinner ist ein Kompromiss des Stadtrates Ende September. Auch eine verkürzte Hallenbad-Saison von Ende Oktober bis Anfang April sei besser, als das Hallenbad gar nicht erst zu öffnen. Auch könne man durch eine geringere Wassertemperatur im Becken noch Energie einsparen.

Mit einem solchen Kompromiss könnte auch Ludwigsstadt Erster Bürgermeister Timo Ehrhardt gut leben. Sollten es die Vorgaben der Bundespolitik zulassen, gehe es darum, einen Mittelweg zwischen der bisherigen Regelung und einer kompletten Schließung des Hallenbads zu finden. Hausmeister Jürgen Söllner wäre bereit. Nach einer Woche Vorlauf könnte das Bad öffnen.