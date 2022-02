Gasexplosion in Nürnberg: Mann muss in die Psychiatrie

Nach einer Gasexplosion in einem Wohnhaus im März vergangenen Jahres wird der Angeklagte in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Wie ein Gerichtssprecher dem BR sagte, war der 50-Jährige schuldunfähig. Deshalb werde er jetzt behandelt und dabei engmaschig überwacht.

Explosion in Nürnberg: Mann hatte Gasleitung manipuliert

Sollte die Prognose gut sein, kann er die Klinik wieder verlassen. Der Mann hatte vor gut einem Jahr die Gasleitung in seiner Wohnung manipuliert und das ausströmende Gas entzündet. Damit wollte er sich umbringen, zuvor verständigte er noch seine Mutter über seine Pläne. Laut einem Psychiater litt der Mann an einer wahnhaften Störung.

Hausbewohner und Polizisten verletzt

Die Staatsanwaltschaft warf ihm auch vor, den möglichen Tod und Verletzungen der übrigen Hausbewohner in Kauf genommen zu haben. Zum Zeitpunkt der Explosion befanden sich den Ermittlern zufolge mehr als 20 Menschen in dem Haus, darunter zwei Polizisten, die aufgrund der Suizidankündigung verständigt worden waren. Einige Bewohner und die Beamten wurden verletzt, erlitten Knalltraumata oder in der Folge Angstzustände.

Infolge der Detonation musste das Mehrfamilienhaus wegen Einsturzgefahr evakuiert werden. Außerdem wurden auf der Straße geparkte Autos beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 250.000 Euro. Der Angeklagte selbst erlitt durch die Gasexplosion und einen Sprung aus dem Fenster schwere Brand- und Kopfverletzungen.