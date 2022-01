Gas-Alarm an Coburger Schule – 22 Kinder medizinisch betreut

In Coburg hat es am Dienstagvormittag wegen eines möglichen Gas-Austritts einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegeben. Obwohl schnell Entwarnung gegeben werden konnte, mussten Kinder im Anschluss medizinisch versorgt werden, teilt die Polizei mit.

Gas-Alarm in Coburg: Feuerwehr gibt schnell Entwarnung

Um 10 Uhr sei bei der Integrierten Leitstelle die Nachricht über einen Gasaustritt an der Heiligkreuz-Mittelschule in Coburg eingegangen. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte sei die Schule bereits geräumt gewesen. Kurze Zeit später sei Entwarnung gegeben worden. Ein Gasaustritt an der Schule hätte nach mehreren Messungen ausgeschlossen werden können.

"Übler Geruch": 22 Schüler medizinisch betreut

Die Einsatzkräfte suchten dennoch weiter nach der Ursache des "üblen Geruchs". Wenig später wurden die Einsatzkräfte an einem anderen Ort fündig: In einem Industriebetrieb in der Rodacher Straße sei es wegen der Reinigung eines Tanks zu Geruchsemissionen gekommen. Diese seien aufgrund des Windes in Richtung der Schule gezogen. Aufgrund des "üblen Geruchs" hatten mehrere Schülerinnen und Schüler über anhaltende Übelkeit geklagt, 22 von ihnen sind medizinisch betreut worden. Fünf von ihnen wurden zur Behandlung in das Coburger Klinikum gebracht worden.