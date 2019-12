Gartenzaun mit Auto durchbrochen und zu Fuß geflüchtet

Ermittlungen wegen Unfallflucht

Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Fahrer vermutlich unverletzt von dem Grundstück. Die Besitzerin des Hauses beobachtete anschließend mehrere Personen, die wohl versuchten, den Unfallwagen zu bergen. An dem Wagen entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Noch unklar ist, wie hoch der Schaden ist, der am Zaun und in dem Garten entstanden ist. Gegen den Fahrer wird wegen Unfallflucht ermittelt.