Gartenschläfer in Unterfranken gesucht

Mit einer speziellen Suchaktion will man im Bezirk Unterfranken dem Gartenschläfer auf die Spur kommen. Wie die Regierung von Unterfranken mitteilt, handelt es sich bei dem Gartenschläfer um ein kleines Säugetier, das ein Verwandter des Siebenschläfers ist. Seine Bestände (Eliomys quercinus) sind in letzten Jahrzehnten massiv zurückgegangen. In vielen Regionen Deutschlands ist er bereits ausgestorben.

25 Nisthilfen werden aufgehängt

In Unterfranken stammen die letzten Erhebungen aus der Zeit zwischen 1983 bis 1987. Um nun herauszufinden, ob der Gartenschläfer in der Region noch zu finden ist, werden 25 Nisthilfen in Gebieten aufgehängt, in denen der kleine Bilch früher nachgewiesen war. Die Bentheim-Werkstatt in Würzburg fertigte dafür speziell abgestimmte Holzkästen, die regelmäßig kontrolliert werden.

Bevölkerung soll Rückmeldung geben

Aber auch auf Meldungen aus der Bevölkerung setzen die Initiatoren der Gartenschläfer-Suche. Diese Mitteilungen können beispielsweise über das Internet erfolgen, unter www.gartenschlaefer.de. Mit den so gesammelten Erkenntnissen soll anschließend ein wirkungsvolles Schutzkonzept entwickelt werden.

Umweltschützer und Forscher unterstützen das Projekt

Bei der Planung dieser Artenhilfsmaßnahme bekam die höhere Naturschutzbehörde der Regierung von Unterfranken Unterstützung von Eckardt Kasch. Er ist Betreuer im Projekt „Spurensuche Gartenschläfer“, das der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) 2018 gemeinsam mit der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN) und der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) gestartet hat.