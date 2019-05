24.05.2019, 20:47 Uhr

Gartenschau in Wassertrüdingen eröffnet

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat bei strahlendem Sonnenschein die Gartenschau in Wassertrüdingen eröffnet. Die Schau sei eine große Chance für die kleine Stadt in Westmittelfranken, sagte Söder in seiner Eröffnungsrede.