vor 42 Minuten

Gartenhaus abgebrannt - Bedrohungen an Gebäude gesprüht

Bei einem Brand in Altenmarkt (Lkr. Deggendorf) ist in der Nacht ein Mensch verletzt worden. Die Brandursache ist noch unklar, allerdings stellte die Polizei fest, dass an das Gebäude Bedrohungen und verfassungswidrige Kennzeichen gesprüht waren.