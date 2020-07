Gartenhäuser und Fischerhütten - Polizei klärt Einbruchserie auf

Ein Zeugenhinweis zu einem Einbruch in ein Clubhaus in Leonberg im Kreis Tirschenreuth vergangene Woche hat zur Aufklärung einer Einbruchsserie in der Nordoberpfalz geführt, das berichtet die Polizei. Ein dringend Tatverdächtiger sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Tätern glückt zunächst die Flucht

Zwei mutmaßlichen Tätern war am Sonntag nach dem Einbruch in Leonberg (Lkr. Tirschenreuth) zunächst die Flucht gelungen. Über die Hinweise des Zeugen kam die Polizei einem 41-jährigen Mann auf die Spur.

Bevorzugtes Diebesgut: Bargeld, Fahrräder, Werkzeuge

Ihn und drei weitere Tatverdächtige - Männer im Alter von 23 bis 27 Jahren - hatte die Polizei schon länger im Visier. Die Bande hat laut Polizei wahrscheinlich mehrere Einbrüche in Fischerhütten und Gartenhäuser in den Jahren 2019 und 2020 verübt. Bevorzugtes Diebesgut seien Bargeld, Fahrräder und Werkzeuge gewesen, so die Polizei.

Diebesgut bei Wohnungsdurchsuchung entdeckt

Beamte waren bei der Durchsuchung von Wohnungen und Garagen der Verdächtigen bereits in der Vergangenheit auf "zahlreiches Diebesgut" gestoßen. Jetzt wird noch überprüft, ob Einbrüche in Großkonreuth und Mähring am vergangenen Wochenende ebenfalls der Bande zuzuordnen sind.

Der 41-jährige Mann sitzt in Untersuchungshaft. Die drei anderen Tatverdächtigen sind bis zum Verhandlungstermin auf freiem Fuß.