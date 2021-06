Gartenglück: Nach nassem Frühjahr sprießt es nun besonders üppig

Dass es Nutzgärten in diesem Juni besonders gut geht, beobachtet Marianne Scheu-Helgert auch in ihrem eigenen Garten in Güntersleben im Landkreis Würzburg. Die Leiterin der Gartenakademie bei der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim meint, es sei das kühlste Frühjahr seit Jahren gewesen.

Pflanzen holen jetzt mit dem Wachstum auf

Dazu die reichlichen Niederschläge im Mai – das hätte zwar bayernweit dazu geführt, dass sich die Pflanzen beim Wachsen zunächst etwas Zeit gelassen hätten, jetzt mit den steigenden Temperaturen würden sie dafür aber umso üppiger sprießen. "Für uns Gärtner wird es in den nächsten Wochen wichtig sein, die bisher mit Wasser 'verwöhnten' Pflanzen weiterhin gut zu versorgen, wenn die Wasservorräte im Boden aufgebraucht sein werden", gibt Scheu-Helgert zu bedenken.

Das könne sehr schnell gehen. Üppige Bestände brauchen im Sommer etwa vier Liter Wasser je Quadratmeter. "Steigen die Temperaturen aber auf über 30 Grad, verdoppelt sich der tägliche Wasserbedarf", so Scheu-Helgert.

Mulch hilft den Pflanzen

Scheu-Helgert rät zum Mulchen: Das schattiert den Boden und vermindert dadurch eine allzu hohe Erhitzung und Wasserverdunstung. Mulch hält den Boden offenporig und damit auch bei starkem Regen aufnahmefähig. Außerdem verschlämmt der Boden dadurch weniger. Geeignet zum Mulchen sind Grasschnitt, anderes Grünschnittgut oder Laub vom Vorjahr.