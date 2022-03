Garten ohne Chemie: Öko-Landbau im Allgäu immer beliebter

In der Sägmühle in Sontheim findet am Samstag erstmals der Saatgutmarkt des Bio-Rings Allgäu statt. Rund 20 Aussteller bieten selbst gezogene Samen und Pflanzen an. Von Gemüse und Obst über Kräuter und Blumen bis hin zu Stauden entdecken immer mehr Menschen im Allgäu ökologisches und saisonales Gärtnern für sich.

"Vor allem die kleinen Saatgutzüchter unterstützen"

"Die Leute finden wieder zur Regionalität und zur Saisonalität. Das ist eine Bewegung, die wächst", sagt Christine Rädler, Geschäftsführerin des Bio-Rings. Der Erzeugerverein möchte den ökologischen Landbau in den vier Allgäuer Landkreisen sowie im baden-württembergischen Landkreis Ravensburg voranbringen. Man wolle "vor allem die kleinen Saatgutzüchter unterstützen", sagt sie, "weil der Saatgutmarkt hat sich ja doch ein bisschen monopolisiert mit Hybridsaatgut, das man nicht mehr weitervermehren kann".

Alle beim Saatgutmarkt angebotenen Pflanzen und Saaten seien frei von Gentechnik und "samenfest". Das bedeutet, dass sie von jedem für den eigenen Garten reproduzierbar sind, also dass daraus wieder neue Samen zur Aussaat gewonnen werden können.

Sträuße und Kränze bringen mehr Gewinn

Margot Paucke aus Unterthingau betreibt ihren Garten schon lange als Permakultur. "Das ist ein großer Selbstversorgergarten", sagt die 81-Jährige. "Alles Gemüse ziehen wir selbst und das geht im Januar, Februar schon los, mit Lauch, mit Sellerie, mit Paprika." Die gelernte Berufsgärtnerin will am Samstag in Sontheim ebenfalls ihr Saatgut anbieten.

Auch Blumensträuße und selbst gebundene Frühlingskränze hat sie im Angebot, da sei die Gewinnmarge größer. Jetzt im Frühjahr sei es wichtig, immer schon früh am Tag im Garten zu sein. Denn jetzt bräuchten die vielen hundert Pflanzenarten in ihrem Garten besonders viel Pflege, sagt sie.

Tipp: Fruchtfleisch gründlich von den Samen entfernen

Im Sommer, wenn die Tomaten reif sind, macht sie aus einem Teil auch wieder eigene Samen. Die Tomaten müssten dafür "sehr reif" sein. Die Samenkörner werden aus den Früchten herausgenommen, gewässert und getrocknet. Wichtig sei dabei, alles rote Fruchtfleisch sauber abzuwaschen, denn das verhindere die Keimung.

Auch Unkrautjäten will gelernt sein

Einen Garten ohne chemische Hilfsmittel im Kreislauf der Jahreszeiten zu bewirtschaften verlangt viel Erfahrung. Das fängt beim Unkrautjäten an. Viele machten hier Fehler, sagt Margot Paucke: "Dass das Unkraut vor der Blüte abgeschnitten werden muss, das wissen sie oft nicht und dann kriegen sie überall die Samen hin und dann kriegen sie noch mehr Unkraut wie vorher."

Auch neue Sorten entstehen

Michael Schick aus Achstetten-Bronnen im Baden-Württembergischen Landkreis Biberach stellt am Samstag ebenfalls in der Sontheimer Sägmühle aus. Er betreibt einen Saatguthandel im größeren Stil: Mehr als 1.200 Tomatensorten gedeihen in seiner Gärtnerei. Manche davon sind auf seinen Beeten neu entstanden, wenn verschiedene Arten sich spontan kreuzen, wie zum Beispiel die "Bronnen Sunrise".

"Das war eigentlich eine schöne rote Fleischtomate, und da kam plötzlich dann so eine creme-gelbe mit einem leichtem Rotschimmer raus, die hab ich dann Sonnenaufgang genannt, weil die so ein schönes Farbenspiel mit drin hat", sagt der Gärtner.

Auch Michael Schick sieht einen Trend hin zum naturnahen Gärtnern. "Da kommen wirklich zunehmend junge Leute und interessieren sich wieder für eigenen Anbau, für Selbstversorgung, das spüren wir ganz, ganz deutlich."

Öko-Modellregion will alte Sorten erhalten

Mitveranstalter des Saatgutmarkts ist die Öko-Modellregion Günztal, ein Zusammenschluss von 15 Gemeinden im Gebiet von Bayerns größtem Bachsystem, das sich für Ökolandbau und Artenvielfalt entlang der Günz einsetzt. Ein Projekt der Öko-Modellregion widmet sich ebenfalls der Vielfalt in der Pflanzenwelt. So wird der Anbau alter Getreidesorten wie des Allgäuer Landweizens oder des Babenhausener Rotvesens gefördert.

Laut Projektmanagerin Miriam Marihart haben diese Sorten den Vorteil, "dass sie züchterisch unbearbeitet sind. Sie sind genetisch sehr heterogen und sind damit eine ganz wertvolle genetische Ressource für die Erhaltung der Artenvielfalt." Diese genetische Vielfalt mache die Sorten außerdem widerstandsfähiger gegen Krankheiten und auch gegen Klimaeinflüsse.

Und auch die Tierwelt profitiert. "Je mehr Arten desto mehr profitieren auch die Insekten durch ganzjährig genügend Nahrung. Sobald die Nahrungsquellen wegfallen, sterben die Insekten aus und damit entsprechend auch die ganze Kette von weiteren Tieren, die davon leben", sagt Marihart.

Bewegung wird größer

Margot Paucke aus Unterthingau bringt in ihrem Garten ebenfalls die Artenvielfalt voran. Ihr Permakultur-Stammtisch freut sich über regen Zulauf. Mehr als 100 Hobby- und Berufsgärtner sind schon dabei. "Die kommen aus Oberstdorf hier her, die kommen aus Mindelheim hier her, also aus dem ganzen Umkreis", sagt sie. Und es werden immer mehr.