18.11.2018, 10:06 Uhr

Garten-Experten erforschen das Weiß der Weihnachtssterne

Über 30 Millionen Weihnachtssterne werden in Deutschland jedes Jahr verkauft. Damit Gärtnereien ihren Kunden auch Pflanzen mit rein weißen Hochblättern bieten können, wird in Gewächshäusern in Veitshöchheim (Lkr. Würzburg) intensiv geforscht.