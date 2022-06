Garn aus Altkleidern soll Modeindustrie revolutionieren

Garn muss für Strickerei passen

Das Garn muss an den Produktionsprozess der Strickerei angepasst werden. Die befindet sich in der Oberpfalz. Um die richtige Materialstärke zu finden, kommen nun vier Garn-Testrunden. Altkleider haben unterschiedliche Qualitäten. Katja Wagner erklärt: Cord oder dicker Sweat-Stoff haben eine gute Faserqualität, Fast Fashion eher nicht. So ist es wahrscheinlich, dass etwas Neufaser zum Altkleider-Garn hinzugemischt werden muss.

Crowdfunding erfolgreich

Die Forschung an dem Garn kostet Geld. Deswegen hatte "Turns" im Frühjahr ein Crowdfunding unter dem Motto "Remade in Germany" gestartet. Am Sonntag lief es erfolgreich aus: Mehr als 20.000 Euro hat das junge Unternehmen gesammelt. Im Herbst soll dann geliefert werden.

Doch die Gründerinnen und Gründer haben geschwitzt. Es war schwer, den Leuten klar zu machen, was der Unterschied zwischen Mode aus Altkleidern und Mode aus recycelten Materialien ausmacht, so Katja Wagner. Denn an sich sei das Interesse der Menschen groß und der Markt da.

Weitere Projekte aus Portugal

Katja Wagner startete mit "Turns" im vergangenen Jahr mit Sneakern aus recyceltem Material. Diese würden in Portugal nahe Porto fair produziert werden. Bei ihrem Besuch vor einer Woche nahm sie mit Angelique Thummerer auch noch Stoffproben aus recyceltem Material mit. Was daraus wird, wird sich zeigen – vielleicht Flanell-Teile, Shirts oder mehr.