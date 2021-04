Garmischer Ladenbesitzer betreiben nun eigene Corona-Teststation

In der Nacht hat es geschneit und der Himmel ist so blau, wie man es sich nur wünschen kann. "Kaiserwetter" in Garmisch-Partenkirchen. Dass trotzdem keine Touristen kommen dürfen, ist für Hotels und Restaurants ein wirtschaftliches Desaster.

Daniel Schimmer, selbst Manager des Biohotels Garmischer Hof und Vorsitzender des örtlichen Hotel- und Gaststättenverbands, darf seit dem 2. November keine Gäste mehr empfangen. Er empfindet die Corona-Regeln in Bayern als zu strikt und verweist auf andere Bundesländer, die motiviert seien und tatsächlich versuchen würden, aus dem langen Lockdown herauszukommen.

Eigene Schnelltest-Station im Garmischer Zentrum

Im Saarland beispielsweise bekommen Menschen, die einen negativen Corona-Test vorlegen, mehr Freiheiten. So ähnlich stellen sich das auch die Ladenbesitzerinnen und Restaurantbetreiber im Garmischer Zentrum vor. Auch sie wünschen sich ihre Kundinnen und Kunden zurück. Und um das möglich zu machen, betreiben sie seit Gründonnerstag eine eigene Corona-Schnellteststation am Richard-Strauss-Platz - in den Räumen, in denen sich normalerweise die Tourist Information befindet.

Die Idee: Wer einen negativen Test nachweist, soll in den Geschäften einkaufen und draußen im Restaurant oder Café sitzen dürfen. Rund 3.000 Schnelltests haben sie dafür organisiert und aus eigener Tasche bezahlt, 15 Mitglieder der "Garmischer Zentrum Werbegemeinschaft" sind für Tests geschult worden. Das Ganze beruhe auf Eigeninitiative, weil es privatwirtschaftlich organisiert schneller gehe als über staatliche Stellen, sagt Michaela Nelhiebel, die Vorsitzende der Werbegemeinschaft.