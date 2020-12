Garmisch sperrt Kandahar-Abfahrt für Freizeitsportler

Die Gemeinde Garmisch-Partenkirchen hat die Kandahar-Abfahrt am Kreuzeck per Verordnung am Mittwoch gesperrt. Vom Start am Kreuzjoch bis zum Abschnitt Bödele dürfen bis einschließlich 10. Januar keine Freizeitsportler mehr unterwegs sein. Die Piste wird demnächst für die Profis gebraucht.

Skitourengeher behinderten Pistenraupen

Die Bayerische Zugspitzbahn stellt die Piste dem Deutschen Skiverband zur Verfügung. Ab dem 2. Januar darf die Ski-Nationalmannschaft auf der oberen Kandahar trainieren. Ursprünglich sollte die Abfahrt dafür erst ab Samstag gesperrt werden.

Doch laut einer Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn mussten Pistenarbeiter am Dienstag die Präparierung für das Profitraining abbrechen, da währenddessen zu viele Skitourengeher auf der Piste unterwegs gewesen seien. Das habe teilweise zu gefährlichen Situationen geführt, bestätigte die Sprecherin dem BR.

Sperrung wurde ignoriert

Einige Wintersportler hätten sich unter den Seilen, die die Pistenraupen festhalten, durchgeduckt oder sich daran festgehalten. Die Piste sei für die Präparierung abschnittsweise gesperrt gewesen, doch die LED-Warnschilder mit Laufschrift seien ignoriert worden, so die Sprecherin.

Bußgeld für Uneinsichtige

Garmisch-Partenkirchens Bürgermeisterin Elisabeth Koch reagierte und ließ die Abfahrt per Verordnung am Mittwoch sperren. Am Mittwochabend konnte schließlich weiter präpariert werden. Wer in den kommenden Tagen trotz der Sperre auf der Kandahar unterwegs ist, muss mit einem Bußgeld rechnen.