Garmisch-Partenkirchen verlängert Corona-Beschränkungen

Die Zahl der Coronainfektionen in Garmisch-Partenkirchen ist vor einer Woche hochgeschnellt - vermutlich auf dem Gelände der US-Army am Ortsrand gab es einen Hotspot - allein in dieser Einrichtung wurden 25 Personen positiv auf Corona getestet. Der Wert für Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zuletzt bei 58,78. Die am letzten Wochenende erlassene Allgemeinverfügung wird jetzt über das Wochenende bis zum 22.9.2020 verlängert.