Tal der Tunnel: Milliarde für Verkehr in Garmisch-Partenkirchen

Wieder einmal staut sich der Verkehr vor dem Haus von André Scheerer in Garmisch-Partenkirchen. Er wohnt mit seiner Familie direkt an einer der Durchgangsstraßen im Ort.

Wenn Scheerer an schönen Tagen aus dem Küchenfenster schaut sieht er nicht die traumhafte Bergkulisse sondern nur Autos - egal ob während der Woche oder am Wochenende. Der Ausflugsverkehr in die Berge und der Transitverkehr in der Urlaubszeit nach Österreich und Italien machen ihm das Leben schwer.

Garmisch-Partenkirchen ist von Bergen umrahmt

Seit Jahren kämpfen Scheerer und andere Anwohner mit der Initiative "2 Tunnel für Garmisch-Partenkirchen" für Entlastung. Da Garmisch-Partenkirchen umrahmt ist von Bergen, sind Umfahrungstunnel die einzige Lösung. Nach langem hin und her und viel Protest hatte die Bundespolitik ein Einsehen und genehmigte die zwei gewünschten Tunnellösungen.

Im Kramertunnel wird schon seit einiger Zeit gegraben, der Wanktunnel ist in der Planungsphase. Doch damit nicht genug. Gleich im Nachbarort Oberau entsteht ein weiterer Umfahrungstunnel und vor kurzem fand der Spatenstich für den Auerbergtunnel statt. Vier neue Tunnel sollen bis 2030 im Loisachtal entstehen. Rund eine Milliarde Euro kosten die Tunnelprojekte. Viel Geld um das Tal vom Verkehr zu befreien.