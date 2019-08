Garmisch-Partenkirchen: Junge Frau in Taxi vergewaltigt

Die Polizei sucht in Garmisch-Partenkirchen nach einem unbekannten Taxifahrer, der in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Großraumtaxi fuhr. Denn eine 24-jährige Frau soll in jener Nacht vom Fahrer eines solchen Taxis vergewaltigt worden sein.

Opfer war der einzige Fahrgast

Laut Polizei war die junge Frau am späten Montagabend gegen Mitternacht in Garmisch-Partenkirchen am Taxistand des Marienplatzes in ein Großraumtaxi gestiegen. Sie war der einzige Fahrgast. Nach etwa drei Kilometern im Ortsteil Burgrain soll der Fahrer gestoppt und die Frau im Taxi vergewaltigt haben.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die junge Frau konnte sich befreien und leicht verletzt zu einem Wohnhaus in der Nähe fliehen. Von dem Taxifahrer fehlt bis jetzt jede Spur. Die Kripo Garmisch-Partenkirchen bittet daher um Zeugenhinweise: Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag am Marienplatz oder im Ortsteil Burgrain Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise geben kann auf den südländisch aussehenden Taxifahrer, möge dies der Kripo melden. Der mutmaßliche Täter wird auf Ende zwanzig geschätzt.