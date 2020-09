Corona sorgt für Stornowelle in Garmisch-Partenkirchen

Im Hotel "Edelweiss Lodge & Ressort" auf dem Gelände der US-Amerikaner am Ortsrand von Garmisch-Partenkirchen haben sich nach aktuellem Stand 25 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Darunter leiden jetzt auch zwei weitere Hotels, die ebenfalls den Namen "Edelweiss" tragen.

Kaum Buchungen, viele Stornierungen

Nur eine einzige Buchung seit dem Wochenende, dafür mehrere Stornierungen - Maximilian Härtl vom Garmisch-Partenkirchner Hotel "Almenrausch & Edelweiss" versteht die Welt nicht mehr. Normalerweise kommen pro Tag zweistellige Buchungen rein. Beim Hotel Edelweiss, das zum Sozialwerk der Bundeswehr gehört, ist die Lage ähnlich. Wie in der amerikanischen Einrichtung können sich auch hier aktive und ehemalige Soldaten mit ihren Familien einbuchen.

Beschimpfungen am Telefon

Die Sorge vor einer Ansteckung ist groß, sagt Hotelmanager Maximilian Härtl dem Bayerischen Rundfunk. Sogar Wut bekomme er regelmäßig zu spüren. So hätten ihn schon mehrere Anrufer mit unterdrückter Nummer wüst beschimpft - nicht wissend, dass es in Härtls Hotel bislang keine Coronafälle gibt. Lediglich der Name des Hotels klingt ähnlich wie der des betroffenen "Edelweiss Lodge & Ressort".

Im ganzen Landkreis leidet der Tourismus

Generell haben die Schlagzeilen der letzten Tage dem Tourismus geschadet. Wolfgang Zunterer, der Vorstand des bayerischen Hotel-und Gaststättenverbands, spricht von einem erheblichen wirtschaftlichen Schaden. Im gesamten Landkreis sei es zu Stornierungen gekommen. Diese beruhen seiner Aussage nach ausschließlich auf Kulanz. Rein rechtlich gäbe es keine Grundlage. Auch Landrat Anton Speer betonte noch einmal, dass die Behörden das Infektionsgeschehen im Griff hätten und der Landkreis kein Risikogebiet sei.

Inzidenzwert über 50

Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Garmisch-Partenkirchen aktuell bei 57 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - und damit über dem Grenzwert von 50. Derzeit sind 56 Personen im Landkreis mit Corona infiziert.