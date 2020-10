Garmisch-Partenkirchen: Aufzug stürzt ungebremst in die Tiefe

Zwei Angestellte eines Altenheims in Garmisch-Partenkirchen sind am Montag mit dem Aufzug vier Stockwerke abgestürzt. Die beiden Männer verletzten sich an der Wirbelsäule, mit bleibenden gesundheitlichen Schäden ist nach dem Bericht der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen aber nicht zu rechnen.

Ein Knall und der Fahrstuhl stürzte ab

Ein 50-jähriger Mitarbeiter wollte mit seinem 40-jährigen Kollegen vom dritten Obergeschoss in den Keller fahren, als es einen Knall gab und sich der Fahrstuhl - wie die Polizei schreibt - rasant nach unten bewegte. Unten prallte die Kabine auf der Bodenplatte auf.

Diagnosen: Prellungen an den Wirbelsäulen

Die Feuerwehr musste die beiden Männer befreien, sie wurden in das Klinikum Garmisch-Partenkirchen gebracht. Dort stellten die behandelnden Ärzte Prellungen an den Wirbelsäulen fest, Langzeitfolgen sind demnach nicht zu erwarten. Warum der Aufzug sich gelöst hat, ist noch unklar, die Ermittlungen hierzu laufen.