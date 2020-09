Corona in Garmisch-Partenkirchen: Ein Superspreader macht Party

Eine Urlauberin war im Nachtleben von Garmisch-Partenkirchen vermutlich ein sogenannter "Superspreader" und hat zahlreiche weitere Menschen mit Covid-19 angesteckt. Die Frau aus Amerika hatte nach BR-Informationen trotz Corona-Symptomen die Nacht durchgefeiert. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen erhöht sich die Zahl der Neuinfektionen auf 54 und überschreitet damit die kritische Zahl von 50. Beschränkungen wurden erlassen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes versuchen, weitere Infizierte und Erkrankte aufzuspüren. Vermutlich sind noch weitere Personen infiziert - vor allem Partygänger im Alter zwischen 18 und 35 Jahren könnten betroffen sein.

💡 Superspreader und Superspreading-Events: Von solchen Situationen hört und liest man in letzter Zeit häufiger. Die Auslöser werden als "Superspreader" bezeichnet, die Situationen als "Superspreading-Events". Frei übersetzt sind das "Superverteilungsereignisse", also bestimmte Situationen, in denen ein einzelner Infizierter gleich ganz viele andere Menschen ansteckt, indem er in sozialen Situationen besonders viele infektiöse Tröpfchen verteilt. Gerade bei Sars-CoV-2 ist das gut möglich, da Infizierte schon vor dem ersten Auftreten von Symptomen andere anstecken und die Viren verteilen können.

Infizierte feierte in mehreren Lokalen

Mit Hochdruck versucht das Corona-Ermittlungsteam, Infektionsketten nachzuvollziehen. Wie Landrat Anton Speer dem Bayerischen Rundfunk sagte, gestaltet sich das jedoch äußerst schwierig. Die hoch infektiöse 26-jährige Amerikanerin war in mehreren Lokalitäten in Garmisch-Partenkirchen unterwegs. Sie und weitere Infizierte seien gleich mehrmals rund um das vergangene Wochenende sowie am vergangenen Dienstag vermutlich in einer Cocktailbar am Marienplatz und in einer irischen Kneipe am Rathausplatz mit zahlreichen weiteren Personen in Kontakt gewesen.

Die Frau reiste nach Angaben des Landratsamtes "Anfang September oder Ende August" nach Deutschland ein. Ob sie das Virus aus den USA mitbrachte und möglicherweise Quarantäne-Regeln missachtete, ist noch unklar. Allein in einer Unterkunft auf dem Gelände von US-Streitkräften, in der sie übernachtet hatte, wurden demnach bisher 23 Menschen positiv getestet.

Partygänger sollen sich testen lassen

Landrat Speer appelliert an alle Bürger, die in den letzten Tagen im Nachtleben der Marktgemeinde unterwegs waren, sich beim Gesundheitsamt in Garmisch-Partenkirchen zu melden und sich freiwillig testen zu lassen. Kostenlose Coronatests sind nach vorhergehender Anmeldung, das ganze Wochenende über im Testcenter am Alpspitz-Wellenbad möglich.

Neue Beschränkungen in Kraft

Um ein weiteres Infektionsgeschehen zu unterbinden, wurden gestern mit sofortiger Wirkung weitere Beschränkungen erlassen. So schließen für die nächsten sechs Tage in der Marktgemeinde alle Lokalitäten um 22.00 Uhr, der Kontakt im öffentlichen Raum wird auf maximal fünf Personen beschränkt und die Teilnehmerzahl an privaten Feiern wurde im Freien auf maximal 100 und in geschlossenen Räumen auf maximal 50 Personen festgelegt.

"Ausbremst is" Demo abgesagt

Sicherheitshalber haben die Veranstalter, die eigentlich für heute geplanten, "Ausbremst is"-Demo abgesagt. Fraglich ist auch, ob die Kundgebung des Bauernvervandes zum Thema Wolf morgen im Skistadion stattfindet. Ob der Anstieg der Neuinfektionen auch Auswirkungen für Schulen und Kindertagesstätten hat, war zunächst nicht bekannt.