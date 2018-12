Garmisch-Classic Skigebiet startet am Wochenende in die Saison

Das Skigebiet Garmisch-Classic startet am Wochenende in die Wintersaison. Am Hausberg werden Skipisten am Samstag freigegeben. Dann sollen die Hausbergbahn, der Trögllift, das Kinderland, die Rimmler-Moos-Lifte sowie der Kreuzwankl-Ski-Express laufen. Das Garmischer Haus und die Drehmöser 9 sorgen für Apres Ski. Die Talabfahrt bleibt vorerst auf Grund von der geringen Schneedecke noch geschlossen.

Günstigere Tickets im Skigebiet Garmisch-Classic

Aufgrund des noch eingeschränkten Skibetriebs bietet die Bayerische Zugspitzbahn ermäßigte Ticketpreise an: Der Tagesskipass Garmisch-Classic kostet für Erwachsene 35 Euro. Im Rahmen der Familienermäßigung zahlen ein Erwachsener und ein Kind (6-18 Jahre) gemeinsam 48 Euro für den Tagesskipass im Skigebiet Garmisch-Classic. Im Skigebiet Zugspitze geht am Freitag zusätzlich zu den bereits laufenden Sesselbahnen Sonnenkar und Wetterwandeck auch der Schlepplift Weißes Tal samt den Skiabfahrten 2 und 3 in Betrieb.

Langläufer brauchen Geduld

In Oberbayern sind bisher kaum Loipen gespurt. Der Boden ist zu nass und es hat noch nicht genug geschneit. Bisher sind einige Loipen in und um Reit im Winkl gespurt und in Berchtesgaden die Loipe bei der Scharitzkehlalm. Außerdem sind in Bayrischzell ab dem Parkplatz Stocker ins Kloo-Aschertal sowie die Hauswies- und Langwiesrunde gespurt. In den meisten anderen Gebieten, wie dem Tegernseer Tal und dem Werdenfelser Land, geht in Sachen Langlauf noch gar nichts.