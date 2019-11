Garchinger Kaserne wird nach Widerstandskämpfer benannt

Es war eine Entscheidung der Angehörigen der Kaserne in Garching bei München, dem Bundeswehr-Gelände einen neuen Namen zu geben, nachdem es jahrelang wenig aussagekräftig "Liegenschaft Hochbrück" genannt wurde.

Christoph Probst - Widerstandskämpfer und Medizinstudent

Soldaten und Soldatinnen, sowie zivile Angestellte votierten für den NS-Widerstandskämpfer der "Weißen Rose", Christoph Probst, als Namensgeber. Nicht nur dessen Geschichte als aktiver NS-Gegner überzeugte die in Garching stationierten Soldaten, sondern auch die Tatsache, dass Probst Medizin studierte und während des Zweiten Weltkriegs Sanitätsfeldwebel war, bevor er 1943 durch das NS-Regime hingerichtet wurde.

Zentrales Institut des Sanitätsdienstes auf dem Kasernen-Gelände

An dem Standort im Norden Münchens befindet sich das zentrale Institut des Sanitätsdienstes der Bundeswehr und eine Außenstelle des Bundeswehrkrankenhauses Ulm. Die Bundeswehr hatte schon einen Hörsaal der Sanitätsakademie vor sieben Jahren nach Hans Scholl, einem der Mitbegründer der Weißen Rose, benannt. Am Nachmittag wird auf dem Kasernen-Gelände unter anderem eine Nachfahrin von Christoph Probst an den Widerstandskämpfer erinnern, bevor das neue Kasernen-Schild enthüllt wird.