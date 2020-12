Garching warnt vor falschen Anrufen zur Corona-Impfung

Die Stadt Garching warnt vor einer neuen Betrugsmasche. In den vergangenen Tagen haben Garchinger Bürgerinnen und Bürger Anrufe bezüglich einer Corona-Impfung erhalten: Sie könnten sich ab sofort impfen lassen - gegen Zahlung eines gewissen Geldbetrags.

Impfung grundsätzlich kostenlos

Die Stadt weist ausdrücklich darauf hin, nicht auf die Anrufe einzugehen. Die Impfung gegen das Coronavirus sei grundsätzlich kostenlos. Alle Informationen zur Impfung und zu Impfterminen würden ausschließlich per Post vom Landratsamt des Landkreises München an die in Frage kommenden Bürger verschickt und nicht per Telefon mitgeteilt.

Erst amtliches Schreiben abwarten, dann anmelden

Solange jedoch die mobilen Impfteams in Kliniken, Alten- und Pflegeheimen unterwegs seien, versende das Landratsamt noch keine Informationsschreiben zur Impfung in den örtlichen Impfzentren oder durch mobile Impfteams.

Wenn das Schreiben dann eingetroffen ist, gilt laut Homepage der Stadt Garching: "Eine Terminvereinbarung für Landkreisbürger, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, sowie weitere Impfberechtigte, ist online über https://landkreis-muenchen.impfzentrum.bayern/ möglich. Ebenso wird die telefonische Terminvereinbarung über die 116 117 möglich sein."