Garching: Erste Max-Mannheimer-Schule wird eröffnet

Noch kurz vor seinem Tod im September 2016 war Max Mannheimer aus seinem Wohnort Haar nach Garching gekommen und hatte die Mittelschule besucht. Wie so oft sprach er mit Schülern über den Holocaust. Fast seine ganze Familie war in Konzentrationslagern gestorben, er selbst war zwei Jahre gefangen – zuletzt in Dachau, und in den Außenlagern Karlsfeld und Mühldorf.

Vielerorts Ehrungen für Holocaust-Überlebenden Max Mannheimer

Nie wieder wollte er danach deutschen Boden betreten, und kehrte dann doch zurück - aus Liebe zu seiner zweiten Frau, einer deutschen Widerstandskämpferin. Nach Max Mannheimer wurden inzwischen schon mehrere Plätze, Straßen und Gebäude benannt – in München, Dachau, Poing und Bad Aibling. Nun kommt eine Max-Mannheimer-Mittelschule dazu.

Tochter und Enkelin Max Mannheimers als Ehrengäste

Damit wolle man sein ruheloses Aufklären der Jugend und sein großes Engagement ehren und weiterhin wirken lassen, sagt Garchings Bürgermeister Dietmar Gruchmann. Als Ehrengäste werden unter anderem die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, sowie Mannheimers Tochter und Enkelin erwartet.