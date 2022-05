Garching: Boxwettkampf endet mit Polizeieinsatz

Skurriles Ende eines Boxwettkampfes am Samstagabend in Garching im Landkreis München: Mit Spezialeinheiten ist die Polizei zu einem Boxwettkampf angerückt, um die medizinische Versorgung eines verletzten Boxers zu ermöglichen. Nachdem der Boxer während des Kampfes einen Schlag gegen den Kopf bekommen hatte und das Bewusstsein verlor, wollte der anwesende Rettungsdienst den 38-Jährigen versorgen. Rund fünfzig emotional aufgeladene Fans fingen daraufhin an, die Rettungssanitäter zu bedrängen und zu stören. Erst nachdem über fünfzehn Streifen und eine Sondereinheit der Polizei anrückten und den Behandlungsbereich absicherten, konnten die Rettungskräfte den Boxer ungestört versorgen.

Fans geben keine Ruhe

Doch schon kurze Zeit später wiederholte sich die Szene: Als der Boxer in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren wurde, folgten rund dreißig aufgebrachte Fans dem Rettungswagen und störten abermals die Rettungskräfte. Wieder musste ein Großaufgebot der Polizei einschreiten und die Situation betreuen. Die Polizei ermittelt die Hintergründe.